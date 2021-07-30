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Фабіан Шмідт - науковий оглядач DW
Фабіан Шмідт
Пропустити розділ Фабіан Шмідт: вибрані публікації
Фабіан Шмідт: вибрані публікації
100 тисяч COVID-смертей у ФРН як наслідок втрати пильності
Влітку жителі Німеччини втратили пильність щодо COVID-19. Наслідки є катастрофічними, вважає Фабіан Шмідт.
Фабіан Шмідт
Коментар
Здоров'я
25.11.2021
25 листопада 2021 р.
Пропустити розділ Фабіан Шмідт: інші публікації
Фабіан Шмідт: інші публікації
На підході підвид омікрона ВА.2 - нова небезпека?
На підході підвид омікрона ВА.2 - нова небезпека?
У низці країн швидко поширюється новий, мабуть, ще заразніший підваріант омікрона.
Здоров'я
31.01.2022
31 січня 2022 р.
Чи рятують маски й соціальна дистанція від коронавірусу?
Чи рятують маски й соціальна дистанція від коронавірусу?
Вчені з Австралії та Великобританії провели дослідження, щоб зрозуміти, наскільки ефективними є антиковідні заходи.
Здоров'я
08.12.2021
8 грудня 2021 р.
Щеплення від коронавірусу - тепер кожні пів року?
Щеплення від коронавірусу - тепер кожні пів року?
Чи варто налаштовуватись на те, що вакцинація від COVID-19 стане нормою на все життя?
Здоров'я
02.12.2021
2 грудня 2021 р.
Не щепленням єдиним. Чи варто чекати на ліки від COVID-19
Не щепленням єдиним. Чи варто чекати на ліки від COVID-19
Вакцини проти коронавірусу домінують у заголовках ЗМІ, натомість розробка ліків від COVID-19 просувається повільно.
Здоров'я
01.09.2021
1 вересня 2021 р.
Гольфстрім втрачає силу. Що це означає для клімату в Європі?
Гольфстрім втрачає силу. Що це означає для клімату в Європі?
Актуальні наукові дослідження вказують на ослаблення циркуляції морських течій в Атлантичному океані.
Природа й екологія
17.08.2021
17 серпня 2021 р.
Від COVID-19 до раку і малярії - важлива роль мРНК-вакцин
Від COVID-19 до раку і малярії - важлива роль мРНК-вакцин
Медицина вже давно вивчає матричні РНК. Але завдяки вакцинам від коронавірусу вдалося досягти справжнього прориву.
Здоров'я
30.07.2021
30 липня 2021 р.
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