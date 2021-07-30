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Фабіан Шмідт - науковий оглядач DW
Фабіан Шмідт - науковий оглядач DW

Фабіан Шмідт

Пропустити розділ Фабіан Шмідт: вибрані публікації

Фабіан Шмідт: вибрані публікації

Пандемія у Німеччині забрала життя вже понад 100 тисяч осіб

100 тисяч COVID-смертей у ФРН як наслідок втрати пильності

Влітку жителі Німеччини втратили пильність щодо COVID-19. Наслідки є катастрофічними, вважає Фабіан Шмідт.
Фабіан Шмідт - науковий оглядач DW
Фабіан Шмідт
Коментар
Здоров'я
25 листопада 2021 р.
Пропустити розділ Фабіан Шмідт: інші публікації

Фабіан Шмідт: інші публікації

На підході підвид омікрона ВА.2 - нова небезпека?

На підході підвид омікрона ВА.2 - нова небезпека?

На підході підвид омікрона ВА.2 - нова небезпека?

У низці країн швидко поширюється новий, мабуть, ще заразніший підваріант омікрона.
Здоров'я
31 січня 2022 р.
Маски допомагають не заразитися коронавірусом, продовжують переконувати вчені

Чи рятують маски й соціальна дистанція від коронавірусу?

Чи рятують маски й соціальна дистанція від коронавірусу?

Вчені з Австралії та Великобританії провели дослідження, щоб зрозуміти, наскільки ефективними є антиковідні заходи.
Здоров'я
8 грудня 2021 р.
Медпрацівник робить щеплення жінці (символічне фото)

Щеплення від коронавірусу - тепер кожні пів року?

Щеплення від коронавірусу - тепер кожні пів року?

Чи варто налаштовуватись на те, що вакцинація від COVID-19 стане нормою на все життя?
Здоров'я
2 грудня 2021 р.
Терапія COVID-19 може передбачати широкий перелік ліків, але жоден з препаратів не зрівняється з щепленням

Не щепленням єдиним. Чи варто чекати на ліки від COVID-19

Не щепленням єдиним. Чи варто чекати на ліки від COVID-19

Вакцини проти коронавірусу домінують у заголовках ЗМІ, натомість розробка ліків від COVID-19 просувається повільно.
Здоров'я
1 вересня 2021 р.

Гольфстрім втрачає силу. Що це означає для клімату в Європі?

Гольфстрім втрачає силу. Що це означає для клімату в Європі?

Актуальні наукові дослідження вказують на ослаблення циркуляції морських течій в Атлантичному океані.
Природа й екологія
17 серпня 2021 р.
Білі кров'яні тілця атакують ракову клітину

Від COVID-19 до раку і малярії - важлива роль мРНК-вакцин

Від COVID-19 до раку і малярії - важлива роль мРНК-вакцин

Медицина вже давно вивчає матричні РНК. Але завдяки вакцинам від коронавірусу вдалося досягти справжнього прориву.
Здоров'я
30 липня 2021 р.
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