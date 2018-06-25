У 2019 році переселення потребуватимуть 1,4 мільйона осіб

Кількість біженців, які потребують переселення до третіх країн, у 2019 році сягне близько 1,4 мільйона осіб. Минулого року кількість таких переселень впала до 75 тисяч випадків. Про це в понеділок, 25 червня, на основі відповідного звіту повідомляється на сайті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

"Переселення - не лише критичне для життя окремих з найвразливіших людей на планеті, але й відчутний спосіб того, як уряди та громади можуть краще ділити відповідальність за глобальну кризу вимушеного пересування", - заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. У програмі переселення УВКБ наразі беруть участь 35 країн, у 2008 році таких було 27.

Як свідчить статистика всесвітньої організації, переселення потребують громадяни 36-ти держав. Третій рік поспіль більшість з них - дві третини - складають вихідці з Сирії, загалом близько 600 тисяч осіб. Значну частину переселенців складатимуть також жителі Африки, передовсім Демократичної Республіки Конго (163 тисячі). У європейських країнах кількість мігрантів, які потребують передислокації, збільшиться на 40 відсотків. Прогнозується, що у 2019 році їх число зросте до 420 тисяч.

Раніше тижневик Welt am Sonntag з посиланням на міністерство внутрішніх справ ФРН повідомив, що більшість мігрантів, опинившись на території Євросоюзу, прагнуть потрапити до Німеччини.