У 2018 році кількість прохань про притулок у ФРН різко скоротилась

У Німеччині у 2018 році різко знизилось число нових шукачів політичного притулку. Від початку січня до кінця вересня цього року мігранти подали 124 405 первинних клопотань, що на 17,6 відсотка менше, ніж за аналогічний період 2017 року, повідомляє у четвер, 18 жовтня, видання Focus з посиланням на Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF).

Більшість нових прохачів притулку у ФРН - громадяни Сирії (33,8 тисячі), Іраку (12,5 тисячі) та Нігерії (понад 8 тисяч). Загалом на розгляді BAMF зараз знаходяться 142 167 нових клопотань про надання притулку, з них майже 18 тисяч повторних. Це на 15,5 відсотки менше ніж у такий же період торік. Ще більш скоротилося число прохань, які вже перебувають на розгляді, - від 99 343 до 59 738, тобто на 39,9 відсотків.

За перші дев'ять місяців 2018 року Німеччина на підставі Дублінської угоди повернула до інших країн ЄС (а саме до країн першого в'їзду) 7 208 мігрантів. Скоротилася і кількість нелегальних в'їздів до Німеччини. За період до 9 жовтня поліція ФРН запобігла 32 тисячам спроб нелегального в'їзду в країну. У 2017 році було 50 154 таких випадків.

Нагадаємо, що за даними Федерального відомства статистики, кількість мігрантів, які прибувають до Німеччини та залишаються в ній, зменшилась за останні три роки. У 2017 році на територію ФРН в'їхали на 416 тисяч мігрантів більше, ніж залишили країну. Це найнижчий показник за останні три роки. У 2016 році чистий притік мігрантів склав 500 тисяч, а у 2015 році, який став рекордним за кількістю нових мігрантів, - 1,14 мільйона. Загалом торік до ФРН прибули 1,5 мільйона осіб, 89 відсотків з них мали один іноземний паспорт. У 2016 році загалом приїхали 1,8 мільйона людей.