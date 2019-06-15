У ЄС хочуть ретельного розслідування інцидентів в Оманській затоці

Міністри закордонних справ низки країн-членів Європейського Союзу (ЄС) приєдналися до заклику генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріша провести незалежне розслідування нещодавніх інцидентів у Оманській затоці.

Про це вони заявили в понеділок, 17 червня, на полях зустрічі керівників дипломатичних відомств країн-членів ЄС, що відбувається в Люксембурзі. Зокрема міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто зазначив, що він підтримує курс генсека ООН, націлений на те, щоб в рамках "справжнього розслідування" з'ясувати всі факти, наводить його слова агенція новин dpa. Лише в такий спосіб можна буде визначити, чи був причетним до нападів на танкери Іран, переконаний він.

Схожу думку висловив і глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн. Він зокрема порівняв нинішню ситуацію в Перській затоці з 2003 роком. Тоді США обґрунтували вторгнення в Ірак наявністю в них доказів про спроби тодішнього іракського диктатора Саддама Хусейна отримати і застосувати хімічну та біологічну зброю. Ассельборн переконаний, що нині Європа має зробити все, "щоб натиснули гальма". "Нам не можна переходити до логіки війни", - застеріг люксембурзький урядовець.

Маас вимагає обережного підходу

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), своєю чергою, заявив, що Німеччина й досі вивчає надану американську та британську інформацію про ймовірну причетність Ірану до нападів на танкери в Оманській затоці. Маас наголосив, що тут потрібно діяти "дуже, дуже обережно".

Німецький урядовець також підкреслив необхідність для кожної зі сторін "зробити свою справу для деескалації". "Так не може бути, коли всі говорять, що не хочуть війни, але ніхто нічого не робить для цього", - зазначив очільник дипломатичного відомства ФРН. На думку Мааса, тепер варто робити ставку насамперед на дипломатію.

Маас також застеріг від квапливих висновків у оцінках нещодавніх інцидентів з танкерами. "Ми ще поки не зробили висновків щодо цього", - визнав міністр, слова якого наводить Reuters. Він також наголосив на важливості стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Як повідомлялося, 13 червня унаслідок інцидентів зазнали значних пошкоджень два нафтові танкери з Норвегії та Японії - Front Altair і Kokuka Courageous. Згодом про причетність Ірану до скоєних 13 червня нападів на танкери в Оманській затоці заявили США та Великобританія. Потім схожу позицію висловила й Саудівська Аравія.

Пентагон навіть оприлюднив відеодоказ, де видно як судно, схоже на іранський корабель берегової охорони, наближається до іншого схожого на танкер судна та знімає з того міну, що не вибухнула.

Натомість у Тегерані відкидають всі звинувачення в свій бік, називаючи ці закиди бездоказовими. Так само Тегеран звинуватив Вашингтон та його союзників у регіоні, головний з яких Ер-Ріяд, у спробі розхитати ситуацію.