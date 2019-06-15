 У ЄС хочуть ретельного розслідування інцидентів в Оманській затоці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2019

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Новини

У ЄС хочуть ретельного розслідування інцидентів в Оманській затоці

Заклик генсека ООН Антоніу Гутерріша щодо незалежного розслідування обставин імовірних нападів на танкери в Оманській затоці підтримали глави МЗС кількох країн-членів ЄС.

Наслідки інцидентів у Оманській затоці

Ліквідація пожежі на танкері після ймовірного нападу

Міністри закордонних справ низки країн-членів Європейського Союзу (ЄС) приєдналися до заклику генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріша провести незалежне розслідування нещодавніх інцидентів у Оманській затоці.

Про це вони заявили в понеділок, 17 червня, на полях зустрічі керівників дипломатичних відомств країн-членів ЄС, що відбувається в Люксембурзі. Зокрема міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто зазначив, що він підтримує курс генсека ООН, націлений на те, щоб в рамках "справжнього розслідування" з'ясувати всі факти, наводить його слова агенція новин dpa. Лише в такий спосіб можна буде визначити, чи був причетним до нападів на танкери Іран, переконаний він.

DW.COM

Тегеран заперечив звинувачення Вашингтона в причетності до нападу на два танкери в Оманській затоці. Глава МЗС Ірану Джавад Заріф говорить про "саботаж дипломатії" американцями. (14.06.2019)

В уряді Великобританії вважають, що іранський Корпус вартових ісламської революції, найімовірніше, відповідальний за нещодавні напади на два танкери в Оманській затоці, йдеться в заяві МЗС Сполученого Королівства. (15.06.2019)

Небезпечну ситуацію навколо Перської затоки підігріває низка інших регіональних конфліктів. DW знайомить з найважливішими гравцями на регіональній політичній арені. (15.06.2019)

Ер-Ріяд покладає на Тегеран провину за скоєні на танкери атаки. У причетності Ірану до нещодавніх інцидентів у Оманській затоці переконаний принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман. (16.06.2019)

Згідно з розвідувальною інформацією відповідальність за напади на два танкери поблизу Ормузської протоки несе Тегеран, заявив держсекретар США Майк Помпео. Генсек ООН закликав утриматися від конфронтації в регіоні. (13.06.2019)

Два нафтові танкери загорілися поблизу Ормузської протоки, що з'єднує Перську і Оманську затоки. Ймовірно, причиною міг стати напад. (13.06.2019)

Схожу думку висловив і глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн. Він зокрема порівняв нинішню ситуацію в Перській затоці з 2003 роком. Тоді США обґрунтували вторгнення в Ірак наявністю в них доказів про спроби тодішнього іракського диктатора Саддама Хусейна отримати і застосувати хімічну та біологічну зброю. Ассельборн переконаний, що нині Європа має зробити все, "щоб натиснули гальма". "Нам не можна переходити до логіки війни", - застеріг люксембурзький урядовець.

Маас вимагає обережного підходу

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), своєю чергою, заявив, що Німеччина й досі вивчає надану американську та британську інформацію про ймовірну причетність Ірану до нападів на танкери в Оманській затоці. Маас наголосив, що тут потрібно діяти "дуже, дуже обережно".

Німецький урядовець також підкреслив необхідність для кожної зі сторін "зробити свою справу для деескалації". "Так не може бути, коли всі говорять, що не хочуть війни, але ніхто нічого не робить для цього", - зазначив очільник дипломатичного відомства ФРН. На думку Мааса, тепер варто робити ставку насамперед на дипломатію.

Маас також застеріг від квапливих висновків у оцінках нещодавніх інцидентів з танкерами. "Ми ще поки не зробили висновків щодо цього", - визнав міністр, слова якого наводить Reuters. Він також наголосив на важливості стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Як повідомлялося, 13 червня унаслідок інцидентів зазнали значних пошкоджень два нафтові танкери з Норвегії та Японії - Front Altair і Kokuka Courageous. Згодом про причетність Ірану до скоєних 13 червня нападів на танкери в Оманській затоці заявили США та Великобританія. Потім схожу позицію висловила й Саудівська Аравія.

Пентагон навіть оприлюднив відеодоказ, де видно як судно, схоже на іранський корабель берегової охорони, наближається до іншого схожого на танкер судна та знімає з того міну, що не вибухнула.

Натомість у Тегерані відкидають всі звинувачення в свій бік, називаючи ці закиди бездоказовими. Так само Тегеран звинуватив Вашингтон та його союзників у регіоні, головний з яких Ер-Ріяд, у спробі розхитати ситуацію.

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