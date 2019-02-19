 У ЄС обурені дезінформаційною кампанією в Угорщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2019

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Новини

У ЄС обурені дезінформаційною кампанією в Угорщині

У ЄС обурені медіакампанією, яку уряд Віктора Орбана розгорнув в Угорщині щодо голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера і мільярдера Джорджа Сороса. У Будапешті закидають їм підтримку нелегальної міграції.

Плакат на вулицях Будапешта, на якому зображені Жан-Клод Юнкер і Джордж Сорос

Плакат на вулицях Будапешта, на якому зображені Жан-Клод Юнкер і Джордж Сорос

У Єврокомісії обурені медіакампанією проти міграційної політики ЄС і голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, що ведеться в Угорщині за підтримку уряду країни. Як заявив у вівторок, 19 лютого, офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас, ця кампанія викривлює реальні факти. 

Як повідомив напередодні уряд угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана на Twitter, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та американський мільярдер Джордж Сорос "хочуть обов'язкових квот на прийняття мігрантів, послаблення права країн-членів на захист своїх кордонів, полегшення в'їзду мігрантів за спеціальними візами". У рамках кампанії на вулицях угорських міст буде розміщено плакати з фото Юнкера та Сороса з написом "Ви теж маєте право знати, що готує Брюссель", повідомляє агентство AFP.

"Комісія Юнкера зобов'язалася боротися проти дезінформації та фальшивих новин. І цей випадок не є винятком. Кампанія угорського уряду шокує. Безглузді теорії змови поширюються в дедалі більшій кількості", - повідомив Схінас.

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Угорцям потрібно більше народжувати дітей, а не запрошувати в країну мігрантів та біженців, вважає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він також пообіцяв широкі пільги матерям, особливо багатодітним. (11.02.2019)

Тисячі людей вийшли на вулиці столиці Угорщини, щоб виступити проти політики уряду Віктора Орбана та "закону про рабство". (19.01.2019)

За його словами, "ніякої змови немає": Євросоюз не має наміру підривати прикордонну охорону окермих країн-членів ЄС, також не розробляється жодних планів із запровадження гуманітарних віз для біженців. "Країни-члени ЄС самі вирішують, до якої межі вони приймають легальну міграцію", - підкреслив представник Єврокомісії.

Виступ Схінаса став відповіддю на оприлюднені угорським урядом плани з розгортання масивної рекламної кампанії, спрямованої проти Юнкера та Сороса, котрий походить з Угорщини. "Брюссель хоче і надалі підтримувати нелегальну імміграцію", - заявив речник угорського уряду Золтан Ковач.

Тим часом Юнкер, коментуючи події в Угорщині, зауважив, що партії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" не місце в складі Європейської народної партії (ЄНП). На думку голови Єврокомісії, очільник ЄНП Манфред Вебер мав би спитати себе, "чи потрібен йому цей голос" у партії.

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