У ЄС обурені дезінформаційною кампанією в Угорщині

У Єврокомісії обурені медіакампанією проти міграційної політики ЄС і голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, що ведеться в Угорщині за підтримку уряду країни. Як заявив у вівторок, 19 лютого, офіційний представник Єврокомісії Маргарітіс Схінас, ця кампанія викривлює реальні факти.

Як повідомив напередодні уряд угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана на Twitter, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та американський мільярдер Джордж Сорос "хочуть обов'язкових квот на прийняття мігрантів, послаблення права країн-членів на захист своїх кордонів, полегшення в'їзду мігрантів за спеціальними візами". У рамках кампанії на вулицях угорських міст буде розміщено плакати з фото Юнкера та Сороса з написом "Ви теж маєте право знати, що готує Брюссель", повідомляє агентство AFP.

"Комісія Юнкера зобов'язалася боротися проти дезінформації та фальшивих новин. І цей випадок не є винятком. Кампанія угорського уряду шокує. Безглузді теорії змови поширюються в дедалі більшій кількості", - повідомив Схінас.

За його словами, "ніякої змови немає": Євросоюз не має наміру підривати прикордонну охорону окермих країн-членів ЄС, також не розробляється жодних планів із запровадження гуманітарних віз для біженців. "Країни-члени ЄС самі вирішують, до якої межі вони приймають легальну міграцію", - підкреслив представник Єврокомісії.

Виступ Схінаса став відповіддю на оприлюднені угорським урядом плани з розгортання масивної рекламної кампанії, спрямованої проти Юнкера та Сороса, котрий походить з Угорщини. "Брюссель хоче і надалі підтримувати нелегальну імміграцію", - заявив речник угорського уряду Золтан Ковач.

Тим часом Юнкер, коментуючи події в Угорщині, зауважив, що партії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" не місце в складі Європейської народної партії (ЄНП). На думку голови Єврокомісії, очільник ЄНП Манфред Вебер мав би спитати себе, "чи потрібен йому цей голос" у партії.