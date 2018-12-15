 У ЄС домовилися обмежити викиди СО2 новими автівками з 2030 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2018

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Новини

У ЄС домовилися обмежити викиди СО2 новими автівками з 2030 року

З 2030 року нові автомобілі в Євросоюзі повинні будуть викидати на 37,5 відсотка менше вуглекислого газу.

Викиди вуглекислого газу новими автівками в ЄС мають скоротитися

Викиди вуглекислого газу новими автівками в ЄС мають істотно скоротитися

Викиди вуглекислого газу новими автомобілями в Євросоюзі, починаючи з 2030 року, повинні скоротитися на 37,5 відсотка. До такої домовленості дійшли під час напружених переговорів у понеділок, 17 грудня, представники Європарламенту та країн-членів ЄС. Про це повідомляє агенція dpa з посиланням на владу Австрії, яка зараз головує в Євросоюзі.

Як зазначається, встановлена межа є компромісом між 35 відсотками, які пропонували уряди країн ЄС, та 40 відсотками скорочення, чого хотіли депутати Європарламенту. При цьому як проміжну ціль під час переговорів визначили 2025 рік - до того час викиди двоокису вуглецю мають скоротитися на 15 відсотків, додає Reuters.

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Згідно з ухвалою суду в Гаазі, Нідерланди мусять робити значно більше для боротьби зі змінами клімату та різко скоротити обсяги викидів парникових газів. Рішення суду стало першим такого роду. (09.10.2018)

Міністри довкілля країн ЄС домовилися про зниження до 2030 року викидів СО2 новими авто на 35 відсотків. (10.10.2018)

У той же час для невеликих вантажівок скорочення викидів вуглекислого газу було встановлено на рівні 15 відсотків до 2025 року та 31 відсотка - до 2030 року.

Затверджені на 2030 рік цілі стосуватимуться всіх модельних рядів автовиробників. Це означає, що моделі з високим рівнем викидів вуглекислого газу мають бути заміщені продажами автомобілів з низьким рівнем викидів чи електромобілями.

Нинішня домовленість є частиною зусиль ЄС задля скорочення викидів вуглекислого газу та обмеження глобального потепління. Вихлопні гази становлять значну частку викидів, які впливають на глобальне потепління.

Нагадаємо, про зниження до 2030 року викидів СО2 новими авто на 35 відсотків міністри довкілля країн ЄС домовилися 10 жовтня.

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