 У ЄС відклали початок переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2019

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У ЄС відклали початок переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії

Рада ЄС вирішила відкласти запуск переговорів про членство Північної Македонії та Албанії в ЄС. До питання планують повернутися не пізніше жовтня.

Наприкінці травня Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС Північної Македонії та Албанії

Наприкінці травня Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС Північної Македонії та Албанії

Рада Євросоюзу поки не схвалила початок переговорів про членство в об'єднанні Північної Македонії та Албанії. Таке рішення міністри країн ЄС ухвалили на засіданні в Люксембургу у вівторок, 18 червня. "У світлі браку часу та важливості питання Рада ЄС повернеться до нього з метою ухвалити чітке та по суті рішення якомога раніше та не пізніше жовтня 2019 року", - йдеться у рішенні щодо обох країн, ухваленому міністрами.

Раніше, з огляду на прогрес у виконанні Північною Македонією та Албанією умов для початку переговорів про членство, Єврокомісія рекомендувала розпочати ці переговори. Утім, Франція, Нідерланди та Данія займають скептичну позицію щодо відкриття будь-яких нових переговорів про розширення ЄС. Крім того, уряд Німеччини може дати свою згоду на початок переговорів лише за згоди Бундестагу, а парламент ФРН це питання не встиг розглянути. Для запуску переговорів про вступ необхідна згода всіх 28 держав-членів ЄС.

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Єврокомісар з питань розширення Йоганнес Ган (Johannes Hahn) не приховав свого розчарування, зазначивши за підсумками засідання Ради ЄС: "Ми не на 100 відсотків там, де ми б хотіли бути, проте я думаю, що ми досягли прогресу. Зокрема, ми сьогодні побачили підтвердження, що увесь ЄС підтримує європейську перспективу Західних Балкан". Ган вказав, що, відмовляючись розпочинати переговори, ЄС ризикує втратити важіль впливу для проведення реформ у цих країнах.

За словами Гана, він не може дати жодної гарантії, що у жовтні Рада ЄС погодиться на початок переговорів. "Але, слухаючи представників держав-членів ЄС, я дуже впевнений, що ми отримаємо "зелене світло" в жовтні", - додав єврокомісар.

Нагадаємо, для того, аби отримати згоду Греції на переговори щодо членства у ЄС, Скоп'є погодилося перейменувати країну з Македонії на Північну Македонію. В Албанії ж, зокрема, провели масштабну реформу системи правосуддя, що має наблизити країну до ЄС.

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