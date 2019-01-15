У Ємені обстріляли спостерігачів ООН

У Ємені у четвер, 17 січня, обстріляли конвой спецпосланника Організації Об'єднаних Націй Патріка Кеммерта. За даними саудівського мовника Al-Arabi, конвой потрапив під вогонь у портовому місті Ходейда.

Згідно з повідомленням сил безпеки Ємену, повстанці-хусити обстріляли спостерігачів ООН, коли ті оглядали одну зі зруйнованих будівель. ООН повідомила у Twitter, що її представники не постраждали.

Напередодні Рада Безпеки ООН схвалила рішення щодо розміщення до 75 спостерігачів у Ходейді. Протягом шести місяців вони спостерігатимуть за дотриманням режиму припинення вогню і передислокацією сторін конфлікту в Ємені. Раніше туди вже були відправлені 15 спостерігачів ООН на чолі з нідерландським генералом Патріком Кеммертом.

Як повідомлялось, раніше під час мирних переговорів під контролем ООН, які відбулися в першій половині грудня 2018 року у Швеції, між сторонами конфлікту було досягнуто домовленості про припинення вогню у Ходейді та виведення з міста військ повстанців. 29 грудня минулого року повстанці-хусити передали контроль над Ходейдою єменській береговій охороні. Порт Ходейда має стратегічне значення, адже з його розблокуванням можна буде одразу розпочати масштабні поставки продовольства та медикаментів, необхідних мільйонам громадян Ємену. Через порт Ходейда надходить близько 80 відсотків гуманітарних вантажів та імпорту Ємену.

Нагадаємо, збройне протистояння в Ємені загострилося з весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Відтоді війська коаліції регулярно завдають ударів з повітря по позиціях повстанців-хуситів. У громадянській війні в країні загинуло понад 10 тисяч осіб, кажуть у ВООЗ.

ООН називає ситуацію, що склалася в Ємені, однією з найгірших гуманітарних криз у світі. Загалом 22 мільйони людей - три чверті населення - потребують гуманітарної допомоги. Близько 14 мільйонів жителів Ємену постійно недоїдають. Майже три мільйони жінок та дітей страждають від наслідків хронічного недоїдання.