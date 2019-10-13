 У Євросоюзі вперше застосували механізм розподілу біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2019

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Новини

У Євросоюзі вперше застосували механізм розподілу біженців

Італія, Німеччина, Франція та Мальта вперше активували новий механізм розподілу біженців, врятованих у Середземному морі. Його погодили у вересні, пізніше до нього долучилися низка інших країн ЄС.

Судно Ocean Viking

Судно Ocean Viking, яке рятує мігрантів у Середземному морі

У ЄС вперше активували ухвалений механізм розподілу біженців. Його збираються застосувати щодо 213 біженців, яких врятували волонтери судна Ocean Viking у Середземному морі. "Це сталося вперше", повідомило в суботу, 23 листопада, міністерство закордонних справ Італії, передає агенція AFP.

На борту Ocean Viking перебували 213 мігрантів, яких нещодавно врятували представники організації "Лікарі без кордонів" та SOS Méditerranée у Середземномор'ї. Усім мігрантам дозволили висадитися у сицилійському місті Мессіна. Тепер вони будуть розподілені між країнами ЄС, які погодилися взяти участь у відповідному механізмі.

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Крім того, у суботу, італійська берегова охорона врятувала понад 140 мігрантів, які плили на судні, що перевернулося поблизу острова Лампедуза. За словами врятованих мігрантів, близько 20 людей із цього судна пропали безвісти, наразі їх розшукують співробітники європейської прикордонної служби Frontex.

Нагадаємо, у вересні чотири країни-члени Європейського Союзу - Німеччина, Франція, Італія та Мальта - досягли угоди щодо тимчасового механізму розподілу мігрантів, врятованих у Середземному морі на шляху до Європи. Деталі угоди не повідомлялися. Пізніше Хорватія, Фінляндія, Ірландія, Литва, Люксембург та Португалія також погодилися взяти участь у цьому механізмі.

До ухвалення цього механізму Мальта та Італія - країни ЄС, що найбільше потерпають від потоку мігрантів - відмовлялися приймати судна з урятованими в Середземному морі мігрантами на борту. 

Дивитись відео 03:56

Німеччина - країна мігрантів? Міфи та правда (19.11.2019)

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