У Європі послаблюють обмеження, запроваджені через коронавірус

Різні європейські країни послаблюють обмеження, запроваджені через пандемію викликаного коронавірусом захворювання COVID-19. Зокрема, в усіх федеральних землях Німеччини поетапно пом'якшуються заходи обмеження соціальних контактів. Починаючи з понеділка, 11 травня, дозволено зустрічатися представникам двох домогосподарств (родин), відчиняються великі крамниці, в деяких регіонах - ресторани. Однак і надалі обов'язково треба дотримуватися гігієнічних правил.

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У Франції людям знову дозволено виходити надвір без перепусток. Знімаються обмеження на заняття спортом та прогулянки. Крамниці відновлюють роботу, але ресторани та бари надалі зачинені. При цьому уряд рекомендує і надалі продовжувати працювати з дому, щоб уникнути переповненого громадського транспорту. Кінотеатри, казино, басейни, фітнес-центри та кемпінги залишатимуться зачиненими до початку червня. Обов'язковими є й заходи гігієни.

У Бельгії знову відчиняються крамниці, але за умови дотримання суворих гігієнічних заходів. Кожному домогосподарству дозволено приймати в гостях до чотирьох осіб. Однак відвідувачі повинні бути ті самі й відвідувати лише це домогосподарство. Ресторани, бари й кав'ярні залишаються зачиненими.

Мадрид і Барселона залишаються на карантині

В Іспанії - одній із країн ЄС, які найбільше постраждали від пандемії, - уперше майже за два тижні знову дозволено виходити на вулицю половині 47-мільйонного населення країни, але за умови суворого дотримання соціальної дистанції. Ресторанам дозволено відновити обслуговування клієнтів, але в обмежених кількостях та тільки просто неба. У колі родини та друзів тепер можуть збиратися до 10 осіб.

Послаблення поширюються на Балеарські острови (включаючи Майорку), Країну Басків та низку інших регіонів. Водночас Мадрид та Барселона через побоювання щодо другої хвилі епідемії поки залишаються на карантині.

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В Англії дозволили роботу в офісах

В Англії людям, які не мають можливості працювати віддалено, з 11 травня дозволено повернутися в офіси за умови дотримання суворих правил гігієни та соціальної дистанції. З 13 березня дозволені необмежені прогулянки та заняття спортом у родинному колі. Досі жителям Англії дозволялося залишати домівки для прогулянки або занять спортом лише раз на день. Знову дозволені поїздки на узбережжя чи в національні парки.

Ці обмеження не поширюються на інші частини Великобританії - Шотландію, Уельс та Північну Ірландію.

Діти повертаються до школи в Норвегії

У Нідерландах відкривають початкові школи

У Нідерландах після двомісячної паузи знову відкриваються початкові школи. На першому етапі до шкіл щодня приходитиме половина учнів. Відновлюють роботу дитячі садки, бібліотеки, перукарні, салони краси тощо. Знову дозволений спорт просто неба, але без фізичного контакту та за дотримання півтораметрової дистанції.

У Норвегії до шкіл повертаються і старшокласники. Останні два тижні школу тут відвідували лише учні перших та четвертих класів. У Фінляндії школи відновлять роботу з 14 травня. У столиці Сербії Белграді до садків та шкіл зможуть піти діти, батьки яких повинні працювати.

У Данії відновлюють роботу всі крамниці роздрібної торгівлі, включно з торговельними центрами. У Греції теж вжили аналогічних заходів. У цій країні також повертаються до гімназій учні випускних класів.

У Чехії відкривають кінотеатри

У Чехії відновлюють роботу музеї, галереї, кінотеатри та концертні зали. До залів допускаються не більш ста відвідувачів, які повинні дотримуватися соціальної дистанції. Знову дозволені закордонні туристичні поїздки з використанням автобусів, потягів та літаків. А от іноземцям в'їжджати на територію Чехії все ще заборонено.

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Литва знову відкрила в'їзд для громадян країн ЄС та іноземців із візами, проте всіх, хто в'їжджає, відправлятимуть на двотижневий карантин. Виняток зроблено лише для осіб, які регулярно їздять до Литви на роботу, бізнесменів та студентів з Польщі, а згодом - і з Естонії та Латвії. З 15 травня країни Балтії відкривають спільні кордони.

В Естонії відкриваються торговельні центри разом з ресторанами та кав'ярнями. Кінотеатри та ігрові майданчики в торговельних центрах залишаться зачиненими. У Словенії відкриваються готелі менш ніж на 30 місць, парки відпочинку та кемпінги. У Хорватії відновлюють роботу ресторани з обслуговуванням просто неба. Подорожі країною знову дозволені, але з обмеженнями. Знову відкриваються дитячі садки та початкові школи.



Дивитись відео 25:48 Поділитись Фермери у Румунії у відчаї через закриті ринки і карантин - "Європа у фокусі" (11.05.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3c14s Фермери у Румунії у відчаї через закриті ринки і карантин - "Європа у фокусі"