 У Європі послаблюють обмеження, запроваджені через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2020

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Новини

У Європі послаблюють обмеження, запроваджені через коронавірус

Країни Європи послаблюють карантинні обмеження. Французам знову дозволено виходити на вулицю без перепусток. В Іспанії послаблення стосуються поки лише половини населення.

У деяких країнах Європи можна знову відвідати перукарню. На фото - Німеччина, 4 травня

У деяких країнах Європи можна знову відвідати перукарню

Різні європейські країни послаблюють обмеження, запроваджені через пандемію викликаного коронавірусом захворювання COVID-19. Зокрема, в усіх федеральних землях Німеччини поетапно пом'якшуються заходи обмеження соціальних контактів. Починаючи з понеділка, 11 травня, дозволено зустрічатися представникам двох домогосподарств (родин), відчиняються великі крамниці, в деяких регіонах - ресторани. Однак і надалі обов'язково треба дотримуватися гігієнічних правил.

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У Франції людям знову дозволено виходити надвір без перепусток. Знімаються обмеження на заняття спортом та прогулянки. Крамниці відновлюють роботу, але ресторани та бари надалі зачинені. При цьому уряд рекомендує і надалі продовжувати працювати з дому, щоб уникнути переповненого громадського транспорту. Кінотеатри, казино, басейни, фітнес-центри та кемпінги залишатимуться зачиненими до початку червня. Обов'язковими є й заходи гігієни.

У Бельгії знову відчиняються крамниці, але за умови дотримання суворих гігієнічних заходів. Кожному домогосподарству дозволено приймати в гостях до чотирьох осіб. Однак відвідувачі повинні бути ті самі й відвідувати лише це домогосподарство. Ресторани, бари й кав'ярні залишаються зачиненими.

Мадрид і Барселона залишаються на карантині

В Іспанії - одній із країн ЄС, які найбільше постраждали від пандемії, - уперше майже за два тижні знову дозволено виходити на вулицю половині 47-мільйонного населення країни, але за умови суворого дотримання соціальної дистанції. Ресторанам дозволено відновити обслуговування клієнтів, але в обмежених кількостях та тільки просто неба. У колі родини та друзів тепер можуть збиратися до 10 осіб.

Послаблення поширюються на Балеарські острови (включаючи Майорку), Країну Басків та низку інших регіонів. Водночас Мадрид та Барселона через побоювання щодо другої хвилі епідемії поки залишаються на карантині.

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В Англії дозволили роботу в офісах

В Англії людям, які не мають можливості працювати віддалено, з 11 травня дозволено повернутися в офіси за умови дотримання суворих правил гігієни та соціальної дистанції. З 13 березня дозволені необмежені прогулянки та заняття спортом у родинному колі. Досі жителям Англії дозволялося залишати домівки для прогулянки або занять спортом лише раз на день. Знову дозволені поїздки на узбережжя чи в національні парки.

Ці обмеження не поширюються на інші частини Великобританії - Шотландію, Уельс та Північну Ірландію.

Діти повертаються до школи в Норвегії

Діти повертаються до школи в Норвегії

У Нідерландах відкривають початкові школи

У Нідерландах після двомісячної паузи знову відкриваються початкові школи. На першому етапі до шкіл щодня приходитиме половина учнів. Відновлюють роботу дитячі садки, бібліотеки, перукарні, салони краси тощо. Знову дозволений спорт просто неба, але без фізичного контакту та за дотримання півтораметрової дистанції. 

У Норвегії до шкіл повертаються і старшокласники. Останні два тижні школу тут відвідували лише учні перших та четвертих класів. У Фінляндії школи відновлять роботу з 14 травня. У столиці Сербії Белграді до садків та шкіл зможуть піти діти, батьки яких повинні працювати.

У Данії відновлюють роботу всі крамниці роздрібної торгівлі, включно з торговельними центрами. У Греції теж вжили аналогічних заходів. У цій країні також повертаються до гімназій учні випускних класів.

У Чехії відкривають кінотеатри

У Чехії відновлюють роботу музеї, галереї, кінотеатри та концертні зали. До залів допускаються не більш ста відвідувачів, які повинні дотримуватися соціальної дистанції. Знову дозволені закордонні туристичні поїздки з використанням автобусів, потягів та літаків. А от іноземцям в'їжджати на територію Чехії все ще заборонено.

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Литва знову відкрила в'їзд для громадян країн ЄС та іноземців із візами, проте всіх, хто в'їжджає, відправлятимуть на двотижневий карантин. Виняток зроблено лише для осіб, які регулярно їздять до Литви на роботу, бізнесменів та студентів з Польщі, а згодом - і з Естонії та Латвії. З 15 травня країни Балтії відкривають спільні кордони.

В Естонії відкриваються торговельні центри разом з ресторанами та кав'ярнями. Кінотеатри та ігрові майданчики в торговельних центрах залишаться зачиненими. У Словенії відкриваються готелі менш ніж на 30 місць, парки відпочинку та кемпінги. У Хорватії відновлюють роботу ресторани з обслуговуванням просто неба. Подорожі країною знову дозволені, але з обмеженнями. Знову відкриваються дитячі садки та початкові школи.

Дивитись відео 25:48

Фермери у Румунії у відчаї через закриті ринки і карантин - "Європа у фокусі"

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

    Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення пляжного відпочинку

    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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