У ФРН фіксують зростання коефіцієнту зараження коронавірусом

Інститут Роберта Коха, який в Німеччині спеціалізується на вивченні інфекційних хвороб, повідомив про збільшення другий день поспіль коефіцієнту зараження, відомого ще як індекс репродукції (R), коронавірусом. Ввечері неділі, 10 травня, він становив 1,13, а напередодні був на рівні 1,1. Це означає, що статистично одна інфікована коронавірусом людина заражає більше однієї людини. Перед пом'якшенням карантинних обмежень 20 квітня цей показник був нижче 1 - 0,7. Також на рівні нижче 1 він утримувався 6 і 7 травня - 0,65 та 0,71 відповідно.

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У інституті пояснили, що наразі годі оцінити, чи збережеться тенденція до зниження числа нових випадків інфікування, що спостерігалася впродовж останніх тижнів, чи варто знову рахуватися з посиленням. Найближчими днями у зв'язку з підйомом коефіцієнту зараження необхідно пильнувати розвиток подій, наголошують представники дослідної організації.

Метою карантинних обмежень у Німеччині було зменшити індекс репродукції до 1,0 й нижче, на чому неодноразово наголошував голова Інституту Роберта Коха Лотар Вілер (Lothar Wieler). Канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) так само зазначала, що коефіцієнт зараження - важливий критерій для ухвалення рішень щодо поступового послаблення карантину.

Натепер з часу послаблення каранатинних обмежень в Німеччині уже п'ять округів перевищили встановлену владою межу в 50 нових випадків SARS-CoV-2 на 100 тисяч жителів протягом семи днів, після чого відновлюватимуться скасовані раніше заходи щодо обмеження контактів. Йдеться про округи Зоннеберг і Грайц у Тюрингії, Кесфельд у Північному Рейні-Вестфалії, Штайнбург у Шлезвіг-Гольштейні, а також баварське місто Розенхайм, що має статус округу.

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За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на вечір 10 травня в ФРН зафіксовано майже 171,4 тисячі інфікованих коронавірусом. Понад 7,5 тисячі осіб стали жертвами легеневої хвороби COVID-19, яку спричиняє коронавірус.