У Європарламенті погодили суперечливу кандидатуру угорського єврокомісара

Комітет Європарламенту із закордонних справ погодив кандидатуру угорця Олівера Варгеї на посаду єврокомісара з питань сусідства та розширення, який є профільним для України. Таке рішення комітет ухвалив у понеділок, 18 листопада. Це у Twitter підтвердив речник Європарламенту Джама Дук.

Перед цим про погодження повідомила фракція Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті. "Кандидат у єврокомісари з сусідства та розширення Варгеї отримав "зелене світло" комітету із закордонних справ Європарламенту", - повідомила фракція. Як відомо, Варгеї до складу Єврокомісії запропонував уряд Віктора Орбана, чия партія "Фідес" входить до фракції ЄНП.

Комітет провів щодо слухання угорського кандидата ще минулого четверга. Проте за їхніми підсумками в комітеті спершу відмовилися погоджувати кандидатуру Варгеї, спрямувавши йому п'ять додаткових письмових запитань.

Причиною такого рішення стали сумніви частини євродепутатів у тому, чи буде Варгеї відстоювати цінності та інтереси Євросоюзу, чи радше збереже лояльність до Віктора Орбана. Як відомо, у Єврокомісії та Європарламенті уряду Орбана закидають розхитування правової держави в країні. А тому деякі депутати вважають неприпустимим, аби за дотриманням верховенства права у сусідніх з ЄС державах стежив представник Угорщини.

Останніми роками Варгеї працював постійним представником Угорщини при ЄС.

Тепер остаточно затвердити увесь склад Єврокомісії має Європарламент. Це може статися вже наступного тижня на пленарному засіданні в Страсбурзі. В разі позитивного голосування нова Єврокомісія під керівництвом німкені Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) зможе заступити до роботи 1 грудня.