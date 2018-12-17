 У Єврокомісії хочуть поглибити співпрацю з Україною в окремих сферах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2019

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Новини

У Єврокомісії хочуть поглибити співпрацю з Україною в окремих сферах

Євросоюз хоче поглибити співпрацю з Україною в окремих секторах. Водночас у Єврокомісії поки ухиляються від відповіді, чи буде це зроблено шляхом внесення змін до угоди про асоціацію.

Крістіан Даніельсон на інвестиційному форумі в Маріуполі, 29 жовтня

Крістіан Даніельсон (фото з архіву)

У Європейському Союзі зацікавлені поглибити співпрацю з Україною в низці секторів. Про це кореспонденту DW заявив керівник генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства Крістіан Даніельсон у віторок, 12 листопада, після заходу в Європарламенті, присвяченому "Східному партнерству".

DW.COM

Для розвитку торговельних відносин Україні та ЄС необхідно вносити зміни до угоди про асоціацію, а також досягти інших домовленостей. Про це в Брюсселі заявив торговий представник України Тарас Качка. (08.10.2019)

Євродепутат Андрюс Кубілюс започаткував у Європарламенті форум для підтримки євроінтеграції країн "Східного партнерства", зокрема України. (12.11.2019)

"Я можу дуже добре бачити, що є певні сектори, де ми поглибимо нашу співпрацю. Це цифрова сфера, це вся "зелена сфера", тобто захист довкілля, боротьба зі зміною клімату, економіка замкненого циклу. А також інші сфери, де ми зацікавлені поглибити нашу співпрацю", - зазначив Даніельсон. На запитання, чи передбачає це поглиблення внесення змін до угоди про асоціацію між Україною та ЄС, чиновник відповів: "Це вже технічні питання. Важливо погодитися, в яких сферах політики ми поглиблюватимемо нашу співпрацю. А шлях, як це зробити, ми знайдемо".

Водночас він додав, що довкола угоди про асоціацію постійно точаться дискусії. "Те, що ми робимо сьогодні, - не те саме, що ми робили два роки тому. А за два роки ми робитимемо не те саме, що ми робимо сьогодні", - пояснив він.

Нагадаємо, Київ хоче ініціювати перегляд угоди про асоціацію або ж, за словами представників української влади, "модернізувати" її. Як пояснював торговий представник України Тарас Качка, оскільки про угоду домовлялися ще десять років тому, а підписали у 2014 році, то її необхідно "пристосувати до нових обставин". Почати обговорення перегляду угоди в торговельних питаннях представники Києва планують вже у другій половині листопада.

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