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Крістіан Даніельсон

Крістіан Даніельсон - шведський дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Крістіан Даніельсон".

Крістіан Даніельсон є керівником генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Єврокомісії хочуть поглибити співпрацю з Україною в окремих сферах

У Єврокомісії хочуть поглибити співпрацю з Україною в окремих сферах 12.11.2019

Євросоюз хоче поглибити співпрацю з Україною в окремих секторах. Водночас у Єврокомісії поки ухиляються від відповіді, чи буде це зроблено шляхом внесення змін до угоди про асоціацію.
ЄС готовий і надалі надавати допомогу Україні

ЄС готовий і надалі надавати допомогу Україні 28.05.2019

Представники директорату Єврокомісії та Європейської служби зовнішньої дії відвідали 28 травня Україну, обговорили підготовку візиту в червні до Брюсселя президента Зеленського, а також майбутній саміт Україна-ЄС.

Єврокомісія продовжує тиск на Київ щодо створення Антикорупційного суду

Єврокомісія продовжує тиск на Київ щодо створення Антикорупційного суду 20.02.2018

Створення Антикорупційного суду допоможе побороти корупцію в Україні та сприятиме іншим реформам, заявив представник Єврокомісії Крістіан Даніельсон у Києві на конференції за участі представників української влади.
ЄС виділив Україні 104 мільйони євро на реформу держуправління

ЄС виділив Україні 104 мільйони євро на реформу держуправління 19.12.2016

Україна підписала угоду з Європейським Союзом про виділення 104 мільйонів євро на реформу державного управління.