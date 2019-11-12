Крістіан Даніельсон

У Єврокомісії хочуть поглибити співпрацю з Україною в окремих сферах

Євросоюз хоче поглибити співпрацю з Україною в окремих секторах. Водночас у Єврокомісії поки ухиляються від відповіді, чи буде це зроблено шляхом внесення змін до угоди про асоціацію.