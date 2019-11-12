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Крістіан Даніельсон - шведський дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Крістіан Даніельсон".
Крістіан Даніельсон є керівником генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.