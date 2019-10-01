У Єврокомісії прокоментували згоду України на "формулу Штайнмаєра"

У Євросоюзі назвали погодження так званої "формули Штайнмаєра" на засіданні в Мінську кроком, який може привести до імплементації мінських угод усіма сторонами конфлікту на Донбасі. Це випливає з коментаря речниці Єврокомісії Майї Косьянчич, наданого DW у середу, 2 жовтня.

"Підсумки вчорашніх переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську, включно щодо так званої "формули Штайнмаєра", є кроком, який, сподіваємося, призведе до подальших зусиль з повної імплементації мінських домовленостей усіма сторонами", - заявила речниця. Цю імплементацію вона назвала "ключем" до досягнення стійкого мирного вирішення конфлікту на Сході України.

За словами Косьянчич, ЄС послідовно підтримував роботу "нормандської четвірки", контактної групи в Мінську та ОБСЄ у їхніх зусиллях сприяти імплементації мінських угод. "ЄС залишається непохитним у цілковитій підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - нагадала речниця Єврокомісії.

Як повідомлялося, 1 жовтня учасники Тристоронньої контактної групи погодили "формулу Штайнмаєра", запропоновану в 2015 році тодішнім главою МЗС Німеччини, нинішнім президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). За словами президента України Володимира Зеленського, тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий як закон про особливий статус Донбасу, почне діяти на постійній основі лише після того, як на цій території відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України. Ще однією умовою є публікація звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.