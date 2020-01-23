 У Єврокомісії пояснили призупинення імпорту м′яса птиці з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2020

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Новини

У Єврокомісії пояснили призупинення імпорту м'яса птиці з України

Євросоюз не може завозити будь-яке українське м'ясо птиці після випадку пташиного грипу в країні. В Єврокомісії це пояснили моделлю сертифіката на імпорт м'яса птиці з України.

ЄC не може завозити будь-яке українське м'ясо птиці після випадку пташиного грипу в країні, заявили в Єврокомісії

ЄC не може завозити будь-яке українське м'ясо птиці після випадку пташиного грипу в країні, заявили в Єврокомісії

Через випадок пташиного грипу у Вінницькій області Євросоюз не може сертифікувати українське м'ясо птиці для ввезення на територію об'єднання. Про це у четвер, 23 січня, заявив кореспонденту DW чиновник Єврокомісії.

За словами співрозмовника DW, Україна поінформувала Єврокомісію про підтвердження 19 січня випадку високопатогенного грипу птиці підтипу H5. Після цього в Євросоюзі не можуть розглядати Україну вільною від цього захворювання країною.

"Тому жодне свіже м'ясо птиці або продукція м'яса птиці з усієї території України не може бути сертифікована та прийнята до імпорту до ЄС", - зауважив чиновник. Він пояснив це моделлю сертифіката на ввезення м'яса птиці до ЄС і зауважив, що Єврокомісія "не ухвалювала жодних юридичних заходів" щодо імпорту з України.

Єврокомісія поінформувала про це українські органи влади, а також пояснила, яку інформацію вони мають надати на підтримку запиту щодо виділення окремих регіонів всередині України щодо пташиного грипу, повідомив чиновник.

Нагадаємо, раніше цього дня Держпродпотребслужба України повідомила про призупинення ЄС імпорту м'яса птиці з країни. У відомстві додали, що вважають "рішення ЄС приголомшливо неочікуваним".

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