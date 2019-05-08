 У Єврокомісії застерігають від маніпуляцій перед виборами до Європарламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2019

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Новини

У Єврокомісії застерігають від маніпуляцій перед виборами до Європарламенту

Дезінформаційні кампанії з-за кордону спрямовані на посилення поляризації в суспільстві, тож їм треба запобігати, особливо в переддень виборів до Європарламенту, вважає єврокомісарка Вєра Юрова.

Фейкові новини

Єврокомісарка з питань юстиції, прав споживачів та гендерної рівності Вєра Юрова застерегла від небезпек проведення організованих дезінформаційних кампаній до та під час виборів до Європарламенту 2019 року. Про це Юрова розповіла в інтерв'ю медіагрупі Deutschland, опублікованому в понеділок, 13 травня.

"Нам не можна дозволити, щоб бодай у одній-єдиній державі-члені (Європейського Союзу. - Ред.) результати виборів були сфальшовані маніпуляціями", - сказала Юрова, цитує агенція новин  dpa.

На думку єврокомісарки, кампанії з дезінформації з-за кордону спрямовані на посилення наявної поляризації в суспільстві. "Це ускладнює їхнє розпізнавання. Ми переживаємо цифрову гонку озброєнь. Європа мусить бути готовою до цього", - наголосила єврофункціонерка.

Боротьба й після виборів

Щодо Росії Юрова зазначила, що вже зараз в Брюсселі у складі Європейської служби зовнішніх справ працює окремий підрозділ, який спеціалізується на викритті дезінформації з боку РФ. Боротьба проти цього вважатиметься ключовим питанням і після виборів до Європарламенту.

"Йдеться не про те, чи подрібнимо ми Facebook чи ні, а про те, чи маємо ми необхідну інфраструктуру, чи дотримуються інтернет-платформи букви закону, чи достатньо ми інвестуємо в освіту", - сказала єврочиновниця.

Раніше чимало експертів стверджували, що на результатах референдуму про вихід Великобританії зі складу ЄС та результатах президентських виборів у США 2016 року могли істотно позначитися дезінформаційні кампанії, в тому числі й у соціальних мережах.

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