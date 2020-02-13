 У Японії зафіксовано першу смерть від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2020

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Новини

У Японії зафіксовано першу смерть від коронавірусу

Літня жінка померла від спричиненої коронавірусом хвороби в Японії - це перший летальний випадок у країні, де зафіксували понад 200 інфікованих осіб. А у В'єтнамі через коронавірус на карантин помістили кілька сіл.

У Японії поки не вважають поширення коронавірусу загрозою для літніх Олімпійських ігор у Токіо

У Японії поки не вважають поширення коронавірусу загрозою для літніх Олімпійських ігор у Токіо

У Японії зафіксували перший випадок смерті, спричинений новим коронавірусом. Як повідомило у четвер, 13 лютого, японське міністерство охорони здоров'я, йдеться про літню жінку з провінції Канагава, що поблизу Токіо. Померлій було понад 80 років. Останнім часом ця жінка не була за кордоном. Починаючи з 1 лютого, вона перебувала в лікарні, але те, що померла була заражена коронавірусом Sars-CoV-2, стало відомо лише після її смерті, інформує агенція новин dpa.

До цього часу в Японії підтвердили понад 200 випадків інфікування. Більшість з них - це пасажири та екіпаж круїзного лайнера Diamond Princess, який щонайменше до наступної середи перебуватиме на карантині в Йокогамі.

Крім того, у Японії стало відомо про два випадки зараження коронавірусом таксистів, один з них - у Токіо. Існує імовірність того, що вони могли заразитися від своїх пасажирів, зазначає інформагенція Reuters.

Через менш ніж шість місяців у Токіо мають пройти літні Олімпійські ігри. 

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Німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан закликав Єврокомісію проаналізувати ситуацію та запропонувати заходи, котрі могли би сприяти вирішенню цієї проблеми. (13.02.2020)

У китайській провінції Хубей кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом збільшилася за добу вдесятеро. Лікарі пояснюють це зміною методу діагностики. (13.02.2020)

Карантин у В'єтнамі

Тим часом у В'єтнамі через побоювання щодо поширення коронавірусу запровадили карантин у кількох селах, у яких загалом проживають близько 10 тисяч людей. Ідеться про громаду Сон Лой, що за 40 кілометрів від Ханоя, до якої належить кілька сіл. Карантин триватиме принаймні 20 днів. У цьому регіоні до сьогодні зафіксували шість випадків захворювання спричиненою новим коронавірусом хворобою Covid-19.

Apple знову відкриває свої магазини

Тим часом компанія Apple оголосила, що з 14 лютого знову відкриває деякі свої магазини в Пекіні, однак години їхньої роботи скоротять. Водночас багато інших магазинів цього виробника смартфонів та комп'ютерів на материковій частині Китаю залишаться закритими.

Нагадаємо, що загальна кількість померлих від коронавірусу тільки на материковій території Китаю становить 1350 осіб. 1310 з них проживали в провінції Хубей. Загальна кількість підтверджених випадків зараження у цій провінції, яка є епіцентром поширення коронавірусу, становить 48 208 випадків.

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Душ від коронавірусу в Китаї (13.02.2020)

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