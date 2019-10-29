 У штабі ООС підтвердили дзеркальне розведення сил у Золотому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2019

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Новини

У штабі ООС підтвердили дзеркальне розведення сил у Золотому

У штабі Операції об'єднаних сил повідомили про початок розведення сил і засобів сторін конфлікту у Золотому Луганської області опівдні 29 жовтня.

Контроль автотранспорту в Золотому

Контроль автотранспорту в Золотому

У районі міста Золоте Луганської області у вівторок, 29 жовтня, о 12-ій годині за київським часом розпочалося дзеркальне розведення сил та засобів сторін конфлікту на Донбасі. Про це повідомила пресслужба штабу Операції об'єднаних сил (ООС) на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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У Кремлі продовжують наполягати, що розведення сил на Донбасі є передумовою для проведення саміту в "нормандському форматі". За словами речника Путіна, у Москві стежили за поїздкою Володимира Зеленського на Донбас. (28.10.2019)

"Це стало можливим через дотримання режиму тиші протягом останнього тижня", - зазначається в повідомленні. У пресслужбі також запевнили, що представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтвердили початок розведення сил та засобів.

"Українською стороною буде вжито всіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці", - наголошується у повідомленні. Метою розведення сил є "безпека на зазначених ділянках розведення, збереження життя та здоров’я мирних жителів та військовослужбовців", - йдеться у повідомленні. У пресслужбі також зауважили, що обстріл поблизу Золотого напередодні мав місце не в зоні розведення сил та засобів.

Нагадаємо, що раніше того ж дня про початок розведення сил та засобів у Золотому заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

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