 У шотландських школах вперше в світі введуть уроки про ЛГБТ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2018

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Новини

У шотландських школах вперше в світі введуть уроки про ЛГБТ

У Шотландії державні школи зобов'яжуть ввести уроки про ЛГБТ-спільноту, спрямовані на боротьбу з гомофобією та дискримінацією.

У Шотландії дітей у школах вчитимуть про ЛГБТ спільноту

У Шотландії дітей у школах вчитимуть про ЛГБТ спільноту

В уряді Шотландії заявили, що школи країни повинні ухвалити навчальну програму "ЛГБТ + інклюзив", яка матиме на меті боротьбу з гомофобією, біфобією і трансфобією та популяризацію історії ЛГБТ та рухів цієї спільноти, пише Reuters.

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17 травня - Міжнародний день боротьби з гомофобією. Представники сексуальних меншин у Німеччині намагаються протистояти гомофобії разом з поліцією та прокуратурою. (17.05.2018)

Гомо-, бі-, транс- та інтерсексуали Німеччини діляться в соцмережах історіями про пережите насильство під хештегом #MeQueer за прикладом широкої дискусії в мережі про сексуальне насильство #MeToo. (19.08.2018)

"Шотландія стане першою країною в світі, яка матиме інклюзивне навчання про ЛГБТ, яке стане частиною навчальних планів", - йдеться у заяві уряду. У свою чергу, активісти, які виступали за введення цих уроків у шкільну програму заявили, що це рішення уряду надсилає "потужний і чіткий сигнал", що у Шотландії цінують школярів, які відносять себе до ЛГБТ-спільноти. 

Шотландія декриміналізувала гомосексуалізм у 1980 році - через 13 років після Англії та Уельсу. Крім того, шотландські школи можуть вводити подібні зміни, бо працюють за окремою навчальною програмою попри те, що країна є частиною Сполученого Королівства.

Відповідно до рейтингу ЛГБТ-руху ILGA-Europe за 2016 рік, Шотландію визнали найтолерантнішою країною у Європі стосовно сексуальних меншин.

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