У шотландських школах вперше в світі введуть уроки про ЛГБТ

В уряді Шотландії заявили, що школи країни повинні ухвалити навчальну програму "ЛГБТ + інклюзив", яка матиме на меті боротьбу з гомофобією, біфобією і трансфобією та популяризацію історії ЛГБТ та рухів цієї спільноти, пише Reuters.

"Шотландія стане першою країною в світі, яка матиме інклюзивне навчання про ЛГБТ, яке стане частиною навчальних планів", - йдеться у заяві уряду. У свою чергу, активісти, які виступали за введення цих уроків у шкільну програму заявили, що це рішення уряду надсилає "потужний і чіткий сигнал", що у Шотландії цінують школярів, які відносять себе до ЛГБТ-спільноти.

Шотландія декриміналізувала гомосексуалізм у 1980 році - через 13 років після Англії та Уельсу. Крім того, шотландські школи можуть вводити подібні зміни, бо працюють за окремою навчальною програмою попри те, що країна є частиною Сполученого Королівства.

Відповідно до рейтингу ЛГБТ-руху ILGA-Europe за 2016 рік, Шотландію визнали найтолерантнішою країною у Європі стосовно сексуальних меншин.