У Швейцарії через коронавірус скасували Женевський автосалон

Уряд Швейцарії оголосив про заборону проведення в країні масових заходів. Женевський автосалон також став жертвою коронавірусу.
Уряд Швейцарії в п'ятницю, 28 лютого, оголосив про заборону проведення громадських заходів, кількість учасників яких перевищує 1000 осіб. Причина - зростання кількості інфікованих коронавірусом у країні до 15 осіб, повідомляє агенція dpa. Організатори Женевського автосалону, який щороку привабллює близько 600 тисяч відвідувачів і який мав відбутися з 5 по 15 березня, вже оголосили про його скасування.
Зазначається, що заборона триватиме принаймні до середини березня та стосуватиметься таких подій, як спортивні заходи, концерти та карнавальні паради. Разом з тим, за словами міністра внутрішніх справ країни Алена Берсе, великі офісні будівлі з більш ніж 1000 працівників залишаться відкритими.
Нагадаємо, що в Італії, яка межує зі Швейцарією, загальна кількість жертв коронавірусу збільшилася до 17, а загальна кількість хворих на COVID-19 становить близько 650 осіб.
Влада країн світу посилює заходи для протидії поширенню коронавірусу. Саудівська Аравія тимчасово припиняє видачу віз для паломництва у священні для мусульман місця. В Ірані заборонили поїздки по країні людям з захворюванням або з підозрою на нього. Американські та південнокорейські військові перенесли заплановані спільні військові навчання через епідемію. Тим часом прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе задля запобігання поширенню вірусу розпорядився закрити усі навчальні заклади в країні до кінця березня.