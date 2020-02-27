 У Швейцарії через коронавірус скасували Женевський автосалон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2020

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Новини

У Швейцарії через коронавірус скасували Женевський автосалон

Уряд Швейцарії оголосив про заборону проведення в країні масових заходів. Женевський автосалон також став жертвою коронавірусу.

Щорічно Женевський автосалон збирає близько 600 тисяч відвідувачів

Щорічно Женевський автосалон збирає близько 600 тисяч відвідувачів

Уряд Швейцарії в п'ятницю, 28 лютого, оголосив про заборону проведення громадських заходів, кількість учасників яких перевищує 1000 осіб. Причина - зростання кількості інфікованих коронавірусом у країні до 15 осіб, повідомляє агенція dpa. Організатори Женевського автосалону, який щороку привабллює близько 600 тисяч відвідувачів і який мав відбутися з 5 по 15 березня, вже оголосили про його скасування.

Зазначається, що заборона триватиме принаймні до середини березня та стосуватиметься таких подій, як спортивні заходи, концерти та карнавальні паради. Разом з тим, за словами міністра внутрішніх справ країни Алена Берсе, великі офісні будівлі з більш ніж 1000 працівників залишаться відкритими.

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Нагадаємо, що в Італії, яка межує зі Швейцарією, загальна кількість жертв коронавірусу збільшилася до 17, а загальна кількість хворих на COVID-19 становить близько 650 осіб.

Влада країн світу посилює заходи для протидії поширенню коронавірусу. Саудівська Аравія тимчасово припиняє видачу віз для паломництва у священні для мусульман місця. В Ірані заборонили поїздки по країні людям з захворюванням або з підозрою на нього. Американські та південнокорейські військові перенесли заплановані спільні військові навчання через епідемію. Тим часом прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе задля запобігання поширенню вірусу розпорядився закрити усі навчальні заклади в країні до кінця березня.

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