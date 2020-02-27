У Швейцарії через коронавірус скасували Женевський автосалон

Уряд Швейцарії в п'ятницю, 28 лютого, оголосив про заборону проведення громадських заходів, кількість учасників яких перевищує 1000 осіб. Причина - зростання кількості інфікованих коронавірусом у країні до 15 осіб, повідомляє агенція dpa. Організатори Женевського автосалону, який щороку привабллює близько 600 тисяч відвідувачів і який мав відбутися з 5 по 15 березня, вже оголосили про його скасування.

Зазначається, що заборона триватиме принаймні до середини березня та стосуватиметься таких подій, як спортивні заходи, концерти та карнавальні паради. Разом з тим, за словами міністра внутрішніх справ країни Алена Берсе, великі офісні будівлі з більш ніж 1000 працівників залишаться відкритими.

Нагадаємо, що в Італії, яка межує зі Швейцарією, загальна кількість жертв коронавірусу збільшилася до 17, а загальна кількість хворих на COVID-19 становить близько 650 осіб.

Влада країн світу посилює заходи для протидії поширенню коронавірусу. Саудівська Аравія тимчасово припиняє видачу віз для паломництва у священні для мусульман місця. В Ірані заборонили поїздки по країні людям з захворюванням або з підозрою на нього. Американські та південнокорейські військові перенесли заплановані спільні військові навчання через епідемію. Тим часом прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе задля запобігання поширенню вірусу розпорядився закрити усі навчальні заклади в країні до кінця березня.

Дивитись відео 01:24 Поділитись Коронавірус в Італії: місцями паніка, але без бійок (25.02.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3YP3T Коронавірус в Італії: місцями паніка, але без бійок (25.02.2020)