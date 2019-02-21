 У Чорногорії відбулися багатотисячні акції протесту проти президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2019

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Новини

У Чорногорії відбулися багатотисячні акції протесту проти президента

Учасники акції протесту звинувачують президента Чорногорії Міло Джукановича та його партію в корупції й зловживанні повноваженнями, вимагаючи його відставки.

Акція протесту в Подгориці

У Чорногорії відбулися масові акції протесту проти президента країни Міло Джукановича та його політичної сили. В суботу ввечері, 2 березня, тисячі людей вийшли на вулиці столиці Чорногорії, щоб приєднатися до протестного виступу, повідомляє агентство Reuters.

Мітингарі вимагали відставки президента Джукановича та уряду країни, звинувачуючи їх в корупції, кумівстві і зловживанні владою. Багатотисячна колона, яку очолювали громадські активісти, журналісти та блогери, пройшла вулицями Подгориці, скандуючи "Міло - злодій". Опозиційні чорногорські політики не підтримали демонстрацію.

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Нинішня акція протесту - не перша. Їй передували ще кілька антиурядових виступів, що сталися останніми тижнями. Протести розпочалися після того як колишній соратник президента Душко Кнежевич звинуватив Джукановича і правлячу партію в корупції та причетності до фінансових афер.

Президент і Демократична партія соціалістів Чорногорії відкинули звинувачення, проте заявили, що протести вважатимуться легітимними доти, доки протестувальники не вдаються до насильства.

Джуканович та його політсила практично незмінно правлять у Чорногорії з часу проголошення незалежності країни в 1991 році. В різні роки він обіймав як президентську, так і прем'єрську посади. За ці роки країна стала членом Північноатлантичного альянсу (НАТО) та кандидатом на вступ до ЄС.

У самій Чорногорії проти Душко Кнежевича - колишнього банкіра - порушено кримінальну справу. Слідчі звинувачують його в наданні неправдивих даних та фінансових махінаціях. Однак Кнежевич утік до Великобританії.

У грудні 2018 року центробанк Чорногорії запровадив тимчасову адміністрацію в Atlas Banka, головою якого був Кнежевич, нагадує Reuters.

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