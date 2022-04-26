У центрі Києва демонтували радянський монумент "дружби народів"

У центрі Києва 26 квітня демонтували радянський монумент робітників під Аркою дружби народів. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Не без зусиль, але радянську скульптуру двох робітників (символ возз'єднання України та Росії) під вечір таки демонтували", - написав Кличко у Facebook і прикріпив відео.

Міський голова розповів: "Не обійшлося і без символізму - спочатку відпала голова у російського робітника, коли скульптуру намагалися підійняти. Потім намагалися спиляти постамент, на який були встановлені постаті. Теж виявилося непросто. Але фахівці знайшли вихід - спиляли основу самого пам’ятника. Буквально, викорінили і зняли скульптуру! Так ми повинні вирвати і вигнати ворога і російського окупанта з нашої землі".

Кличко також повідомив, що подає до Київської міської ради проєкт рішення про перейменування Арки дружби народів у Арку свободи українського народу.

35-метрову Арку дружби народів відкрили на території Хрещатого парку в центрі Києва у 1982 році в рамках святкування 1500-річчя Києва та 60-ї річниці створення СРСР. Під нею розташували монумент дружби народів, присвячений "об'єднанню України з Росією", що зображував двох робітників - українця та росіянина, які тримають орден "Дружби народів" зі стрічкою.

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Хвиля "дерусифікації" Києва

15 квітня Київрада перейменувала сквер дружби між Києвом і Москвою на сквер Героїв Маріуполя. До 9 травня столична міська влада планує перейменувати ще десятки вулиць, проспектів та інших об'єктів, пов'язаних із Росією.

Також будуть змінені назви п'яти станцій Київського метрополітену: Мінської, Героїв Дніпра, Берестейської, Дружби народів і Площі Льва Толстого. До 15 травня запропонувати свої назви можуть всі охочі. Після цього метро проведе онлайн-голосування за остаточну назву кожної станції, яку має затвердити Київрада.

24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України, в тому числі завдаючи ракетних ударів по військовій та цивільній інфраструктурі столиці та інших міст. Плани РФ із захоплення Києва протягом кількох днів провалилися і Росія сфокусувала увагу переважно на південно-східному регіоні.