У ФРН тисячі медпрацівників інфіковані коронавірусом

У Німеччині понад 2300 медиків та кваліфікованих доглядальників у будинках для літніх людей інфіковані коронавірусом. Про це повідомили в Інституті імені Роберта Коха у відповідь на запит німецьких телеканалів NDR, WDR та газети Süddeutscher Zeitung, повідомляє у четвер, 2 квітня, інформагенція AFP. При цьому в установі зазначили, що це лише лабораторно підтверджені випадки, і реальна кількість інфікованих може бути вищою.

Тим часом темпи поширення коронавірусу в країні досі значно перевищують показники, яких прагне досягти уряд країни. Так, станом на четвер у ФРН зафіксовано 73 522 підтверджені випадки коронавірусу, що на 6156 випадків більше, ніж у звіті за попередню добу. Такі дані наводить Інститут імені Роберта Коха, повідомляє агенція Reuters. Кількість померлих за добу збільшилася на 140 людей - до 872 осіб.

За даними інституту, зростання добової кількості померлих свідчить про те, що коронавірусом інфікується дедалі більше людей старшого віку. Наразі 86 відсотків летальних випадків припадає на людей віком понад 70 років.

При цьому американський університет Джонса Хопкінса, який використовує інакший метод підрахунку, станом на день четверга зафіксував у Німеччині понад 81 тисячу випадків інфікування та 997 смертей. За його даними, понад 19 тисяч людей вже одужали, тоді як Інститут імені Роберта Коха повідомляє про понад 21 тисячу тих, хто знову здоровий після коронавірусу.

Швидкість поширення інфекції

Наразі час подвоєння кількості інфікованих становить вісім з половиною днів. Тоді як німецька канцлера Анґела Меркель (Angela Merkel) напередодні, 1 квітня, заявила, що поширення вірусу треба скоротити настільки, щоб подвоєння кількості випадків зараження відбувалося лише кожні 12, 13 чи 14 днів.

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Поширення інфекції у різних федеральних землях Німеччини дуже нерівномірне. Наразі кількість хворих найшвидше зростає у Баварії, Бранденбурзі та землі Саар. Натомість у Гамбурзі, де ще кілька днів тому фіксували найбільшу кількість інфікованих з розрахунку на 100 тисяч жителів, швидкість поширення коронавірусу знизилася.

Значне збільшення кількості ліжок в реанімаціях

У той же час у Німеччині змогли збільшити кількість лікарняних ліжок у відділеннях інтенсивної терапії з близько 28 тисяч до близько 40 тисяч. При цьому від 15 до 20 тисяч таких ліжок залишаються вільними, заявив очільник Німецького лікарняного товариства Ґеральд Ґасс (Gerald Gaß) виданню Rheinischen Post. За його словами, кількість ліжок, обладнаних апаратами штучної вентиляції легенів, збільшилася з близько 20 до близько 30 тисяч.

Німеччина вже прийняла на лікування понад 100 важкохворих на COVID-19 пацієнтів з інших країн ЄС.

Нагадаємо, 1 квітня німецький уряд продовжив запроваджені раніше обмежувальні заходи через коронавірус на період великодніх канікул - щонайменше до 19 квітня, та закликав громадян утриматися від подорожей і відвідин родичів на свята.