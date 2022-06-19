У ФРН розслідують витік секретних документів щодо саміту G7 2015 року

Незадовго до початку саміту G7, який відбудеться в баварському замку Ельмау з 26 по 28 червня під керівництвом канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), в інтернеті оприлюднили секретні документи німецької поліції. Вони стосуються організації саміту "Великої сімки", який проходив у тому ж самому замку у 2015 році. На ранок неділі, 19 червня, документи були доступні на сайті, який Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) пов'язує із прихильниками лівоекстремістських поглядів.

Першою про витік конфіденційних документів повідомила громадсько-правова радіостанція Bayerische Rundfunk. Водночас одразу кілька джерел в органах безпеки підтвердили агенції dpa їхню автентичність. Поліція розслідує інцидент.

Які секретні дані опублікували

Серед іншого йдеться про інструкції щодо затримання, безпеки поліцейських автомобілів та про концепцію деескалації, уточнюють журналісти. Крім того, були опубліковані номери мобільних телефонів деяких керівних співробітників поліції, а також дані про цифрові канали зв'язку, що використовуються поліцією.

Хто опублікував у мережі всі ці відомості першим, досі невідомо. За безпекою на саміті "Великої сімки" у 2015 році стежили 18 тисяч співробітників поліції.

У коментарі щодо цього витоку міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррман (Joachim Herrmann) заявив, що наразі поліція виходить з того, що він не матиме критичного впливу на безпеку саміту цього року.

Саміт G7 у Баварії

У 2022 році Німеччина головує у "Великій сімці", до якої також належать Великобританія, Італія, Канада, США, Франція та Японія. За словами міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок (Annalena Baerbock), одним із центральних питань на час головування Берліна стане розв'язання проблеми змін клімату.