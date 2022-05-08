 У ФРН найбільше з лютого зростання цін на дизель серед країн ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2022

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Новини

У ФРН найбільше з лютого зростання цін на дизель серед країн ЄС

З 21 лютого до 25 квітня ціна на дизельне паливо в Німеччині зросла з 1,66 до 2,04 євро за літр, повідомляє медіагрупа Funke з посиланням на дані Єврокомісії.

Автозаправна станція у Кельні, Німеччина

Автозаправна станція у Кельні, Німеччина

Найбільш різке зростання цін на дизель серед усіх країн ЄС зафіксовано у Німеччині, Швеції та Латвії. За два місяці війни Росії проти України дизель тут подорожчав на 38 центів з 1,66 до 2,04 євро за літр, повідомляють у неділю, 8 травня, газети медіагрупи Funke. У Франції літр дизельного палива подорожчав на 17 центів, в Італії - на 5 центів.

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За період з 3 січня до 25 квітня ціна на дизельне паливо в Німеччині збільшилася на 47 центів за один літр.

Такі дані, як зазначають видання, містяться у відповіді Єврокомісії, яку надало Федеральне статистичне відомство Німеччини на запит фракції Лівої партії у Бундестазі.

Ціни на бензин у ФРН також значно зросли

Тим часом ціна за літр бензину Super 95 з 21 лютого до 25 квітня у ФРН зросла на 23 центи за один літр, в Австрії - на 24 центи. Натомість в Угорщині вона знизилася на 6 центів, а в Італії - на 8 центів, зазначається у повідомленні.

Співголова фракції Лівої партії у Бундестазі Дітмар Барч (Dietmar Bartsch) звинуватив нафтові концерни у "піднятті цін" та "безсоромному використанні поточної ситуації, щоб набити кишені своїх акціонерів". Він закликав федеральний уряд вжити контрзаходів.

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