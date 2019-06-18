У ФРН засудили до п'яти років жінку за членство в "Ісламській державі"

Земельний суд у Штутгарті у п'ятницю, 5 липня, засудив 32-річну німкеню Сабіне С. (Sabine S.) до п'яти років позбавлення волі за членство в терористичній організації "Ісламська держава", повідомила агенція dpa. Вона жила в Сирії та Іраку та вела кілька блогів, в яких пропагувала діяльність терористичної організації для залучення до ІД більшої кількості людей.

Прокуратура просила покарання для жінки у вигляді шести років в'язниці. Адвокат Сабіне С. своєю чергою наполягав на трьох роках ув'язнення. Під час судових слухань обвинувачена відреклася від "Ісламської держави".

З кінця 2013 до серпня 2017 року Сабіне С. жила в підконтрольних ІД регіонах Сирії та Іраку. Через короткий час після приїзду вона вийшла заміж за раніше невідомого їй бойовика угруповання, жила з ним і вела спільне господарство. Пізніше її чоловік загинув під час бойових дій. В середині 2018 року Сабіне С. була затримана в Баден-Бадені.

Як повідомлялося, в полоні у сирійських курдів опинилися сотні ісламістів, багато з яких мають громадянство країн-членів ЄС. Сирійські курди, а також Вашингтон пропонували європейським країнам повернути своїх громадян.

3 червня у Швеції пройшла зустріч представників багатьох європейських країн та організацій, на якій обговорювали проблемні питання щодо поводження з ісламістами з громадянством європейських країн, котрі воювали в Іраку та Сирії.