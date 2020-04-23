У Франції хочуть дослідити здатність нікотину захищати від коронавірусу

Під час дослідження коронавірусу SARS-CoV-2 французькі вчені висунули гіпотезу про те, що нікотин може зменшувати ризик заразитися збудником, який викликає захворювання COVID-19. Про це у середу, 22 квітня, повідомило інформаційне агентство AFP.

Припущення дослідників базується на відносно малій кількості курців серед пацієнтів із діагнозом COVID-19 - у всьому світі їх частка складає від 1,4 до 12,5 відсотка від загальної кількості інфікованих, пише агентство.

Нікотин як ліки проти коронавірусу?

Також в окремому дослідженні, проведеному в паризькій лікарні Пітьє-Сальпетрієр, із 500 пацієнтів (350 із них лікувалися в лікарні, а 150 - із легкими симптомами вдома) лише п'ять відсотків виявилися курцями, хоча їх частка у населенні країни є вищою. У даному випадку кількість курців серед хворих на COVID-19 була на 80 відсотків нижчою в порівнянні до їх кількості серед решти населення аналогічного віку та статі.

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Тому в цій паризькій лікарні вже незабаром планують дослідити профілактичні та лікувальні властивості нікотину в боротьбі з коронавірусом. За словами професора Захіра Амура, який працює у терапевтичному відділенні Пітьє-Сальпетрієр, дослідження проведуть за допомогою нікотинових пластирів із застосуванням різних дозувань. Вчені перевірятимуть, чи допомагатимуть вони запобігти зараженню медичного персоналу SARS-CoV-2 та лікуванню пацієнтів із діагнозом COVID-19.

Щоправда, старт дослідження ще потребуватиме дозволу на його проведення з боку міністерства охорони здоров'я Франції.

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Нікотин і SARS-CoV-2 використовують однакові рецептори

"Гіпотеза полягає в тому, що нікотин затримується тими ж клітинними рецепторами, які використовуються коронавірусом, що таким чином перешкоджає укоріненню вірусу", - цитує AFP Жана-П'єра Шанже з Інституту Пастера. На думку вченого, це не дає SARS-CoV-2 потрапити до клітини та почати поширення організмом людини.

Дослідники припускають, що саме використання згаданих рецепторів дозволяє вірусу демонструвати таку велику кількість симптомів, зокрема, втрату нюху та неврологічні ушкодження.

Водночас учені закликають людей не скуповувати цигарки, адже куріння завдає шкоди здоров'ю.

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