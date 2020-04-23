У Франції хочуть дослідити здатність нікотину захищати від коронавірусу

Під час дослідження коронавірусу SARS-CoV-2 французькі вчені висунули гіпотезу про те, що нікотин може зменшувати ризик заразитися збудником, який викликає захворювання COVID-19. Про це у середу, 22 квітня, повідомило інформаційне агентство AFP.
Припущення дослідників базується на відносно малій кількості курців серед пацієнтів із діагнозом COVID-19 - у всьому світі їх частка складає від 1,4 до 12,5 відсотка від загальної кількості інфікованих, пише агентство.
Нікотин як ліки проти коронавірусу?
Також в окремому дослідженні, проведеному в паризькій лікарні Пітьє-Сальпетрієр, із 500 пацієнтів (350 із них лікувалися в лікарні, а 150 - із легкими симптомами вдома) лише п'ять відсотків виявилися курцями, хоча їх частка у населенні країни є вищою. У даному випадку кількість курців серед хворих на COVID-19 була на 80 відсотків нижчою в порівнянні до їх кількості серед решти населення аналогічного віку та статі.
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Тому в цій паризькій лікарні вже незабаром планують дослідити профілактичні та лікувальні властивості нікотину в боротьбі з коронавірусом. За словами професора Захіра Амура, який працює у терапевтичному відділенні Пітьє-Сальпетрієр, дослідження проведуть за допомогою нікотинових пластирів із застосуванням різних дозувань. Вчені перевірятимуть, чи допомагатимуть вони запобігти зараженню медичного персоналу SARS-CoV-2 та лікуванню пацієнтів із діагнозом COVID-19.
Щоправда, старт дослідження ще потребуватиме дозволу на його проведення з боку міністерства охорони здоров'я Франції.
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Нікотин і SARS-CoV-2 використовують однакові рецептори
"Гіпотеза полягає в тому, що нікотин затримується тими ж клітинними рецепторами, які використовуються коронавірусом, що таким чином перешкоджає укоріненню вірусу", - цитує AFP Жана-П'єра Шанже з Інституту Пастера. На думку вченого, це не дає SARS-CoV-2 потрапити до клітини та почати поширення організмом людини.
Дослідники припускають, що саме використання згаданих рецепторів дозволяє вірусу демонструвати таку велику кількість симптомів, зокрема, втрату нюху та неврологічні ушкодження.
Водночас учені закликають людей не скуповувати цигарки, адже куріння завдає шкоди здоров'ю.
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Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Гладити чи не гладити - ось у чому питання
Дослідники ветеринарного науково-дослідного інституту в китайському Харбіні довели, що новий коронавірус може розмножуватися в організмі котів. Ці тварини можуть передавати вірус іншим представникам свого виду. Однак інфікування відбувається не так легко, вважають дослідники під керівництвом ветеринара Хуалана Чена, який опублікував результати дослідження 31 березня в журналі BioRxiv.
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Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Не хвилюйтеся передчасно!
Власникам котів не варто впадати в паніку, адже організм тварин швидко виробляє антитіла до вірусу, тому вони можуть бути заразними лише упродовж короткого проміжку часу. Однак людям похилого віку та особам із хронічними захворюваннями все ж варто тимчасово обмежити свободу пересування домашніх тварин. Здорові ж люди мають ретельно мити руки після того, як погладили своїх улюбленців.
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Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Собак виправдали
На відміну від котів, організм собак виявився несприятливим природним резервуаром для розмноження вірусу, ідеться у дослідженні. Тож любителям погуляти з песиками чи потренувати їхню спритність можна видихнути з полегшенням!
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Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Хто кого тут може заразити?
Цій домашній свинці, що прогулюється Римом, не потрібно боятися собаки. Однак і в песика немає причин уникати поросятка. Ветеринари запевняють, що і свині навряд чи годяться на роль природного резервуара для коронавірусу.
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Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Тхір на карантині
Гірше справи у тхорів. Хуалан Чен експериментував і з цими тваринами й дійшов висновку, що SARS-CoV-2 може розмножуватися в них так само, як і в котах. Передача вірусу між тваринами відбувається шляхом крапельного інфікування. Лікарі виявили вірус у мазках із горла й носа тхорів та котів, але не виявили жодних слідів інфекції в легенях тварин.
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Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Чи становлять небезпеку кури?
Експерти також закликають не панікувати власників птахів, як-то продавця курей з Уханю на фото. У людей немає причин турбуватися, оскільки кури практично мають імунітет до SARS-CoV-2. Це ж стосується й качок та інших видів птиці.
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Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Коли небезпеку становить людина
Не тільки люди можуть заражатися від звірів, буває й навпаки. Чотирирічна малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку отримала позитивний результат тесту на коронавірус. "Це, наскільки нам відомо, - перший випадок передачі захворювання COVID-19 від людини до дикої тварини", - повідомив старший ветеринар зоопарку журналові National Geographic.
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Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Чи є звинувачення на адресу кажанів безпідставними?
Кажани вважаються найбільш вірогідним природним резервуаром розмноження SARS-CoV-2. Однак ветеринари припускають, що в Ухані у грудні 2019 року між кажанами й людиною був ще один посередник у передачі вірусу. Можливо, це були тхори або коти?
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Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Чи все ж таки даний підозрюваний?
Панголінів також вважають можливим джерелом поширення нового коронавірусу. Хай там як, дослідники з Гонконгу, Китаю та Австралії виявити в організмі малайзійського панголіна вірус, надзвичайно схожий на SARS-CoV-2. Результати дослідження були опубліковані 26 березня в журналі Nature. Панголінами незаконно торгують на китайських ринках диких тварин.
Автор: Фабіан Шмідт, Олексій Яковійчук