У Франції попри Різдво триває страйк залізничників

Попри заклики президента Франції Еммануеля Макрона та Різдвяні свята, коли зазвичай у країні подорожує багато людей, профспілки у транспортній галузі не припиняють страйк через заплановану пенсійну реформ уряду. Загалом були скасовані або затримані тисячі потягів, а служби таксі та оренди автомобілів не можуть впоратися з підвищеним попитом.

Як повідомила державна залізнична компанія SNCF, у середу, 25 грудня, курсуватиме лише приблизно третина із запланованих швидкісних потягів TGV. Очікується, що на вихідних ситуація трохи покращиться і на маршрути вийдуть більше поїздів, повідомляє агентство новин dpa.

Акція протесту біля штаб-квартири залізниці SNCF, 24 грудня 2019 року

Страйк коштує залізниці недешево. На сьогодні втрачені надходження становлять близько 400 мільйонів євро, повідомив газеті Le Monde керівник SNCF Жан-П'єр Фаранду. Він додав, що сподівається на покращення ситуації у січні. Водночас втрачають гроші і страйкарі, не отримуючи заробітну плату вже за 21 день протесту.

У Парижі, куди на свята прибуло багато туристів, майже не працює метрополітен. Продовжують курсувати потяги лише на двох з 16 ліній метро, які працюють без машиністів, повідомила агенція AFP. Люди пересуваються переповненими автобусами.

Напередодні до протестувальників приєднались працівники Паризької опери, які мають право виходити на пенсію в 42 роки. Близько 40 танцівниць виконали номер з балету "Лебедине озеро" на сходах оперного театру, прикрашеного банером з написом "Культура - в небезпеці".

Паризькі балерини приєдналися до протесту

Минулого тижня переговори між урядом та профспілками зайшли в глухий кут. Очікується, що вони продовжаться лише 7 січня. За даними опитування агентства IFOP, рівень підтримки страйку серед громадян знизився на три відсоткових пункти. Попри це, 51 відсоток опитаних висловився на підтримку акцій протесту.

Загальнонаціональний страйк проти запланованої урядом пенсійної реформи почався у Франції 5 грудня. В той день на вулиці країни із протестом вийшли близько 806 тисяч людей.

Пенсійна реформа передбачає запровадження єдиної пенсійної системи замість нинішньої системи з численними спеціальними правилами та підходами щодо пенсійних нарахувань окремих груп працівників. Уряд хоче зберегти пенсійний вік на рівні 62 років. Але будуть і винятки: працівники пожежної охорони, військовослужбовці та поліцейські зможуть раніше виходити на пенсію.