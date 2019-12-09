 У Франції попри Різдво триває страйк залізничників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2019

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Новини

У Франції попри Різдво триває страйк залізничників

У Парижі майже не працює метрополітен, ходить лише кожен третій із запланованих потягів TGV. До страйку проти пенсійної реформи уряду приєдналися також працівники Паризької опери.

Багато потягів у Франції на свята скасовано через страйк, на фото - Північний вокзал у Парижі, 24 грудня 2019 року

Багато потягів у Франції на свята скасовано через страйк, на фото - Північний вокзал у Парижі, 24 грудня 2019 року

Попри заклики президента Франції Еммануеля Макрона та Різдвяні свята, коли зазвичай у країні подорожує багато людей, профспілки у транспортній галузі не припиняють страйк через заплановану пенсійну реформ уряду. Загалом були скасовані або затримані тисячі потягів, а служби таксі та оренди автомобілів не можуть впоратися з підвищеним попитом.

Як повідомила державна залізнична компанія SNCF, у середу, 25 грудня, курсуватиме лише приблизно третина із запланованих швидкісних потягів TGV. Очікується, що на вихідних ситуація трохи покращиться і на маршрути вийдуть більше поїздів, повідомляє агентство новин dpa.

Акція протесту біля штаб-квартири залізниці SNCF, 24 грудня 2019 року

Акція протесту біля штаб-квартири залізниці SNCF, 24 грудня 2019 року

Страйк коштує залізниці недешево. На сьогодні втрачені надходження становлять близько 400 мільйонів євро, повідомив газеті Le Monde керівник SNCF Жан-П'єр Фаранду. Він додав, що сподівається на покращення ситуації у січні. Водночас втрачають гроші і страйкарі, не отримуючи заробітну плату вже за 21 день протесту.

У Парижі, куди на свята прибуло багато туристів, майже не працює метрополітен. Продовжують курсувати потяги лише на двох з 16 ліній метро, які працюють без машиністів, повідомила агенція AFP. Люди пересуваються переповненими автобусами.

Напередодні до протестувальників приєднались працівники Паризької опери, які мають право виходити на пенсію в 42 роки. Близько 40 танцівниць виконали номер з балету "Лебедине озеро" на сходах оперного театру, прикрашеного банером з написом "Культура - в небезпеці".

Паризькі балерини приєдналися до протесту

Паризькі балерини приєдналися до протесту

DW.COM

На тлі страйків та акцій протесту прем'єр-міністр Франції Едуар Філліп окреслив головні принципи пенсійної реформи. Планується запровадження базової пенсії в 1000 євро та збереження пенсійного віку на рівні 62 років. (11.12.2019)

Французи страйкують проти пенсійної реформи президента Макрона. МВС повідомило про понад 800 тисяч протестувальників у всій країні. Подекуди виникли сутички мітингарів з поліцією, не працює транспорт, зачинені школи. (05.12.2019)

Минулого тижня переговори між урядом та профспілками зайшли в глухий кут. Очікується, що вони продовжаться лише 7 січня. За даними опитування агентства IFOP, рівень підтримки страйку серед громадян знизився на три відсоткових пункти. Попри це, 51 відсоток опитаних висловився на підтримку акцій протесту.

Загальнонаціональний страйк проти запланованої урядом пенсійної реформи почався у Франції 5 грудня. В той день на вулиці країни із протестом вийшли близько 806 тисяч людей.

Пенсійна реформа передбачає запровадження єдиної пенсійної системи замість нинішньої системи з численними спеціальними правилами та підходами щодо пенсійних нарахувань окремих груп працівників. Уряд хоче зберегти пенсійний вік на рівні 62 років. Але будуть і винятки: працівники пожежної охорони, військовослужбовці та поліцейські зможуть раніше виходити на пенсію.

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