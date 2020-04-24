У Франції оголосили плани послаблення карантину з 11 травня
Французький уряд планує запровадити обов'язок носити захисні маски у громадському транспорті. У травні, як очікується, зможуть відчинятися початкові й середні школи, а також ясла. Запрацюють крамниці.
Майже безлюдний центр Парижа під час карантину
Уряд Франції планує з 11 травня поступово послаблювати карантинні заходи, запроваджені у країні через пандемію COVID-19. План послаблення карантину оголосив під час виступу в парламенті прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп у вівторок, 28 квітня.
Уряд хоче запровадити обов'язкове носіння захисних масок під час користування громадським транспортом. Також планується значне збільшення кількості тестів на коронавірус: до 700 тисяч на тиждень. Окрім того, громадяни мають користуватися мобільним додатком, який дозволяє відстежити шляхи поширення хвороби COVID-19, передає інформагенція AFP.
Із 11 травня зможуть відчинятися крамниці. Магазини повинні забезпечувати дотримання соціальної дистанції між покупцями. Кафе і ресторани залишаться зачиненими, передає dpa.
Згідно з планами, починаючи з 11 травня, у країні зможуть відновлювати роботу початкові школи та ясла. Середні школи можуть відчинятися з 18 травня, але тільки в тих регіонах, де вірус поширюється повільніше. "Ми повинні навчитися жити з вірусом", - заявив очільник французького уряду.
Через жорсткі карантинні заходи, запроваджені у Франції з 17 березня, зокрема заборону виходити з дому без вагомої причини, вдалося уникнути понад 60 тисяч смертей, стверджує Едуард Філіпп. Однак продовження жорстких обмежувальних заходів означатиме ризик колапсу економіки, зауважив він. В уряді припускають, що ВВП Франції у 2020 році знизиться на вісім відсотків. Парламент схвалив пакет підтримки економіки обсягом у 110 мільярдів євро.
Умови для послаблення карантину
Прем'єр-міністр зауважив, що послаблення карантину можна буде запровадити, якщо статистика свідчитиме, що менше ніж 3000 людей інфікуються коронавірусом у країні щодня, пише Reuters. Він також виступив за те, аби подовжити надзвичайний стан у країні до 23 липня, щоб уряд мав змогу швидко реагувати на епідемічну ситуацію.
Франція - на четвертому місці у світі за швидкістю поширення хвороби COVID-19, яку спричиняє коронавірус. Попереду Франції - США, Іспанія й Італія. У Франції коронавірусом інфікувалися понад 166 тисяч людей. Більш ніж 23 тисячі померли, а понад 46 тисяч одужали.
Кількість інфікованих COVID-19 у всьому світі перевищила три мільйони.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Рим - вічне місто завмерло
Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Порожній Мілан
На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Спорожнілі площі Мадрида
Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Самотній собор святого Стефана
Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Чехія відмежувалася від світу
Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Надзвичайний стан у Франції
Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Пам'ятки Берліна закриті
У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Туризм у стані коми
Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.