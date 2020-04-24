У Франції оголосили плани послаблення карантину з 11 травня

Уряд Франції планує з 11 травня поступово послаблювати карантинні заходи, запроваджені у країні через пандемію COVID-19. План послаблення карантину оголосив під час виступу в парламенті прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп у вівторок, 28 квітня.

Уряд хоче запровадити обов'язкове носіння захисних масок під час користування громадським транспортом. Також планується значне збільшення кількості тестів на коронавірус: до 700 тисяч на тиждень. Окрім того, громадяни мають користуватися мобільним додатком, який дозволяє відстежити шляхи поширення хвороби COVID-19, передає інформагенція AFP.

Із 11 травня зможуть відчинятися крамниці. Магазини повинні забезпечувати дотримання соціальної дистанції між покупцями. Кафе і ресторани залишаться зачиненими, передає dpa.

Згідно з планами, починаючи з 11 травня, у країні зможуть відновлювати роботу початкові школи та ясла. Середні школи можуть відчинятися з 18 травня, але тільки в тих регіонах, де вірус поширюється повільніше. "Ми повинні навчитися жити з вірусом", - заявив очільник французького уряду.

Через жорсткі карантинні заходи, запроваджені у Франції з 17 березня, зокрема заборону виходити з дому без вагомої причини, вдалося уникнути понад 60 тисяч смертей, стверджує Едуард Філіпп. Однак продовження жорстких обмежувальних заходів означатиме ризик колапсу економіки, зауважив він. В уряді припускають, що ВВП Франції у 2020 році знизиться на вісім відсотків. Парламент схвалив пакет підтримки економіки обсягом у 110 мільярдів євро.

Умови для послаблення карантину

Прем'єр-міністр зауважив, що послаблення карантину можна буде запровадити, якщо статистика свідчитиме, що менше ніж 3000 людей інфікуються коронавірусом у країні щодня, пише Reuters. Він також виступив за те, аби подовжити надзвичайний стан у країні до 23 липня, щоб уряд мав змогу швидко реагувати на епідемічну ситуацію.

Франція - на четвертому місці у світі за швидкістю поширення хвороби COVID-19, яку спричиняє коронавірус. Попереду Франції - США, Іспанія й Італія. У Франції коронавірусом інфікувалися понад 166 тисяч людей. Більш ніж 23 тисячі померли, а понад 46 тисяч одужали.

Кількість інфікованих COVID-19 у всьому світі перевищила три мільйони.