Попри коронавірус: Франція продовжить відбудову Нотр-Дам де Парі

Після 6-тижневої перерви в Парижі планують продовжити відбудову Собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі), який постраждав від пожежі у квітні 2019 року. Головний архітектор Філіпп Вільнев і ще близько десятка фахівців відвідали будівельний майданчик у Нотр-Дам де Парі в понеділок, 27 квітня. Будівельні роботи призупинили з 16 березня.

Планується, що будівельні роботи відновлять поетапно з дотриманням суворих гігієнічних норм серед будівельників у зв'язку з пандемією COVID-19, передає інформагенція AFP. Зокрема потрібно переобладнати душові й роздягальні, а також встановити ємності з дезінфекційними засобами. Будівельникам доставлятимуть обіди на місце роботи, передає інформагенція dpa.

Серед іншого необхідно звільнити склепіння собору від багатотонної металевої конструкції, яка частково розплавилася під час пожежі 2019 року, уточнює AFP. Нагадаємо, полум'я пошкодило значну частину даху собору. Одна з веж, зведена в ХІХ столітті, обвалилася.

Президент Франції Еммануель Макрон попри пандемію COVID-19 прагне досягти раніше проголошеної мети: відреставрувати Собор Паризької Богоматері до літа 2024 року. Уповноважений курувати відбудову собору генерал Жан-Луї Жоржелен уточнив, що до літа 2024 року Нотр-Дам де Парі має бути підготовлений для богослужінь. "Це не означає, що все буде готово", - заявив генерал радіомовнику Europe 1.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Початок катастрофи У верхній частині собору Паризької Богоматері, де проводились масштабні ремонтні роботи, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом спалахнуло полум'я. Вогонь швидко охопив значну частину покрівлі заставленої риштованнями будівлі.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Завалився центральний шпиль Згодом під дією вогню обвалилася центральна частина покрівлі разом зі шпилем посередині. Шпиль був 93 метри заввишки.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Невситиме полум'я Після падіння більшої частини покрівлі, деякі фрагменти якої походили ще з ХІІІ століття, пекельне інферно запалало з іще більшою силою.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Біль вечірнього Парижа Зазвичай відображення вогнів паризького нічного освітлення у хвилях Сени викликає хвилю романтичних почуттів. Однак цього разу до сяяння славнозвісних паризьких ліхтарів додалася й моторошна заграва страшної пожежі в Нотр-Дам де Парі.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Безсилі пожежники На гасіння пожежі паризька влада кинула десятки одиниць спецтехніки та близько 400 пожежників. Утім, їхні зусилля своєчасно загасити вогонь та відвернути падіння даху виявилися марними. Пожежні літаки та гелікоптери не застосовували, оскільки ті скидають одразу тонни води, що може завдати не меншої шкоди будівлі, ніж сам вогонь.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Врятувати хоч щось Та однак праця пожежників не стала марною. Завдяки їхнім зусиллям з приборкування вогню вдалося врятувати значну частину культурних цінностей, у тому числі унікальні картини та статуї. На щастя, завдяки початку ремонтних робіт деякі культурні цінності з собору вивезли ще раніше, тож їх оминула доля стати всього лише поживою для вогню.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Вцілілі башти західного фасаду Згодом вогонь перекинувся й на одну з башт західного фасаду, але пожежниками вдалося загасити його в зародку. Тож можна сказати, що башти істотно не постраждали.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було Розпач парижан Пожежа в соборі, що вже століттями вважається одним із символів французької столиці, вразила сотні мільйонів людей на всій планеті. Однак найбільше від цього потерпають самі парижани. Дехто від розпачу й жалю вирішив стати на коліна в молитві. Автор: Валерій Сааков

