Попри коронавірус: Франція продовжить відбудову Нотр-Дам де Парі
Головний архітектор та інші фахівці побували на будмайданчику в Соборі Паризької Богоматері. Відбудову планують відновити поетапно попри пандемію коронавірусу SARS-Cov-2.
Собор Паризької Богоматері (Нотр-дам де Парі) - символ французької столиці й пам'ятка Всесвітньої культурної спадщини - постраждала від нищівної пожежі у квітні 2019 року
Після 6-тижневої перерви в Парижі планують продовжити відбудову Собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі), який постраждав від пожежі у квітні 2019 року. Головний архітектор Філіпп Вільнев і ще близько десятка фахівців відвідали будівельний майданчик у Нотр-Дам де Парі в понеділок, 27 квітня. Будівельні роботи призупинили з 16 березня.
Планується, що будівельні роботи відновлять поетапно з дотриманням суворих гігієнічних норм серед будівельників у зв'язку з пандемією COVID-19, передає інформагенція AFP. Зокрема потрібно переобладнати душові й роздягальні, а також встановити ємності з дезінфекційними засобами. Будівельникам доставлятимуть обіди на місце роботи, передає інформагенція dpa.
Серед іншого необхідно звільнити склепіння собору від багатотонної металевої конструкції, яка частково розплавилася під час пожежі 2019 року, уточнює AFP. Нагадаємо, полум'я пошкодило значну частину даху собору. Одна з веж, зведена в ХІХ столітті, обвалилася.
Президент Франції Еммануель Макрон попри пандемію COVID-19 прагне досягти раніше проголошеної мети: відреставрувати Собор Паризької Богоматері до літа 2024 року. Уповноважений курувати відбудову собору генерал Жан-Луї Жоржелен уточнив, що до літа 2024 року Нотр-Дам де Парі має бути підготовлений для богослужінь. "Це не означає, що все буде готово", - заявив генерал радіомовнику Europe 1.
Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Початок катастрофи
У верхній частині собору Паризької Богоматері, де проводились масштабні ремонтні роботи, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом спалахнуло полум'я. Вогонь швидко охопив значну частину покрівлі заставленої риштованнями будівлі.
Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Завалився центральний шпиль
Згодом під дією вогню обвалилася центральна частина покрівлі разом зі шпилем посередині. Шпиль був 93 метри заввишки.
Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Невситиме полум'я
Після падіння більшої частини покрівлі, деякі фрагменти якої походили ще з ХІІІ століття, пекельне інферно запалало з іще більшою силою.
Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Біль вечірнього Парижа
Зазвичай відображення вогнів паризького нічного освітлення у хвилях Сени викликає хвилю романтичних почуттів. Однак цього разу до сяяння славнозвісних паризьких ліхтарів додалася й моторошна заграва страшної пожежі в Нотр-Дам де Парі.
Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Безсилі пожежники
На гасіння пожежі паризька влада кинула десятки одиниць спецтехніки та близько 400 пожежників. Утім, їхні зусилля своєчасно загасити вогонь та відвернути падіння даху виявилися марними. Пожежні літаки та гелікоптери не застосовували, оскільки ті скидають одразу тонни води, що може завдати не меншої шкоди будівлі, ніж сам вогонь.
Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Врятувати хоч щось
Та однак праця пожежників не стала марною. Завдяки їхнім зусиллям з приборкування вогню вдалося врятувати значну частину культурних цінностей, у тому числі унікальні картини та статуї. На щастя, завдяки початку ремонтних робіт деякі культурні цінності з собору вивезли ще раніше, тож їх оминула доля стати всього лише поживою для вогню.
Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Вцілілі башти західного фасаду
Згодом вогонь перекинувся й на одну з башт західного фасаду, але пожежниками вдалося загасити його в зародку. Тож можна сказати, що башти істотно не постраждали.
Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було
Розпач парижан
Пожежа в соборі, що вже століттями вважається одним із символів французької столиці, вразила сотні мільйонів людей на всій планеті. Однак найбільше від цього потерпають самі парижани. Дехто від розпачу й жалю вирішив стати на коліна в молитві.
Автор: Валерій Сааков
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Рим - вічне місто завмерло
Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Порожній Мілан
На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Спорожнілі площі Мадрида
Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Самотній собор святого Стефана
Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Чехія відмежувалася від світу
Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Надзвичайний стан у Франції
Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Пам'ятки Берліна закриті
У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Туризм у стані коми
Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.