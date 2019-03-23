У Франції лідера "жовтих жилетів" оштрафували

У Парижі суд з розгляду кримінальних справ засудив одного з лідерів протестного руху "жовтих жилетів" до штрафу у розмірі 1500 євро. 34-річному Еріку Друе інкримінували організацію демонстрацій, на проведення яких владою була накладена заборона. Прокуратура просила застосувати до Друе один місяць арешту умовно. Адвокат Друе заявив, що оскаржуватиме судове рішення, винесене у п'ятницю, 29 березня.

Між тим французькі органи влади знову заборонили проведення акцій "жовтих жилетів" 30 березня, зокрема на Єлисейських полях у Парижі, щоби запобігти ескалації насильства. Протестувальники, однак, планують вийти вже на 20-ту поспіль протестну акцію.

Нагадаємо, хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася ще 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали насильницькі сутички протестувальників з правоохоронцями. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили продовжувати протести.