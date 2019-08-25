У Франції завершується саміт Великої сімки

У французькому Біарріці у понеділок, 26 серпня, добігає кінця саміт країн Великої сімки (G7). Його учасники обговорять питання захисту клімату, збереження Світового океану та військові конфлікти, зокрема, війну у Сирії, повідомляє агенція AFP.
Зазначається, що цього разу не буде спільної підсумкової декларації учасників саміту. Таким чином президент Франції Еммануель Макрон хоче уникнути скандалу на саміті G7 у Канаді у 2018 році. Тоді президент США Дональд Трамп відкликав свій підпис зі спільної декларації учасників саміту через митну суперечку, зокрема, з прем'єром Канади Джастіном Трюдо.
Візит міністра закордонних справ Ірану на саміт G7
Тим часом Дональд Трамп у понеділок, 26 серпня повідомив, що Еммануель Макрон узгодив з ним візит міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа до Франції. За словами президента США, французький колега поінформував його про конфіденційні плани візиту і попросив схвалення. "Я сказав: Якщо ти цього хочеш, зроби це (...) Я знав, що він робить, і я все схвалив", - сказав Трамп у присутності Макрона.
Водночас президент США вважає, що ще "зарано" говорити про планування його власної зустрічі із представником Тегерана. "Я думаю, що занадто рано зустрічатися", - сказав Трамп журналістам на саміті. Він наголосив, що Сполучені Штати не намагаються змінити владу в Ірані.
Нагадаємо, напередодні до Франції на полях саміту Великої сімки завітав глава МЗС Ірану Джавад Заріф на запрошення французького президента. Там він провів переговори з Еммануелем Макроном та главою МЗС Франції Жаном-Івом Ле Дріаном. Після цього Заріф зустрівся із німецькими та британськими дипломатами. Про прямі переговори глави МЗС Ірану з американською стороною не повідомлялося. Заріф відлетів з Біарріца того ж дня.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G20: Найпотужніші економіки
Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G7: Вхід лише для обраних
Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G8: Коротка історія Великої вісімки
Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G10: Світові кредитори
11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G15: Співпраця півдня з півднем
15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G77: Клуб бідних
Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.
Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов