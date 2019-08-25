 У Франції завершується саміт Великої сімки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Франції завершується саміт Великої сімки

Учасники саміту Великої сімки обговорять питання захисту клімату, збереження Світового океану та військові конфлікти.

Учасники саміту G7 обговорять питання захисту клімату, збереження Світового океану та країни, де є військові конфлікти

Учасники саміту G7 обговорять питання захисту клімату, збереження Світового океану та країни, де є військові конфлікти

У французькому Біарріці у понеділок, 26 серпня, добігає кінця саміт країн Великої сімки (G7). Його учасники обговорять питання захисту клімату, збереження Світового океану та військові конфлікти, зокрема, війну у Сирії, повідомляє агенція AFP.

Зазначається, що цього разу не буде спільної підсумкової декларації учасників саміту. Таким чином президент Франції Еммануель Макрон хоче уникнути скандалу на саміті G7 у Канаді у 2018 році. Тоді президент США Дональд Трамп відкликав свій підпис зі спільної декларації учасників саміту через митну суперечку, зокрема, з прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

DW.COM

Про прибуття міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа до французького міста Біарріц, де триває саміт G7, повідомили у Тегерані та Парижі. Утім, зустрічі з представниками делегації США у нього не заплановано. (25.08.2019)

Дональд Туск вважає, що збільшилася кількість причин, щоб не запрошувати Росію повернутися до Великої вісімки, і натомість пропонує запросити Україну на наступний саміт G7 як гостя. (24.08.2019)

Візит міністра закордонних справ Ірану на саміт G7

Тим часом Дональд Трамп у понеділок, 26 серпня повідомив, що Еммануель Макрон узгодив з ним візит міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа до Франції. За словами президента США, французький колега поінформував його про конфіденційні плани візиту і попросив схвалення. "Я сказав: Якщо ти цього хочеш, зроби це (...) Я знав, що він робить, і я все схвалив", - сказав Трамп у присутності Макрона.

Водночас президент США вважає, що ще "зарано" говорити про планування його власної зустрічі із представником Тегерана.  "Я думаю, що занадто рано зустрічатися", - сказав Трамп журналістам на саміті. Він наголосив, що Сполучені Штати не намагаються змінити владу в Ірані. 

Нагадаємо, напередодні до Франції на полях саміту Великої сімки завітав глава МЗС Ірану Джавад Заріф на запрошення французького президента. Там він провів переговори з Еммануелем Макроном та главою МЗС Франції Жаном-Івом Ле Дріаном. Після цього Заріф зустрівся із німецькими та британськими дипломатами. Про прямі переговори глави МЗС Ірану з американською стороною не повідомлялося. Заріф відлетів з Біарріца того ж дня. 

  • Мапа: хто входить до G20 - Великої двадцятки

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G20: Найпотужніші економіки

    Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.

  • Члени G7 - мапа держав Великої сімки

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G7: Вхід лише для обраних

    Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.

  • Мапа G8+5 - Велика вісімка та країни з високими темпами розвитку

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G8: Коротка історія Великої вісімки

    Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).

  • Група десяти - МВФ - мапа G10

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G10: Світові кредитори

    11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.

  • Мапа Групи 15-ти, G15

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G15: Співпраця півдня з півднем

    15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.

  • Група 77 - G77 - мапа країн-членів G77

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G77: Клуб бідних

    Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.

    Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов


DW.COM

Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

G20, G7, G77 - перелік глобальних об'єднань країн, названих за англійським "Group of...", довгий. Це групи держав, які намагаються відстоювати спільні цілі. Які є "клуби за інтересами" з літерою G і хто до них входить? (07.07.2017)  

Також за темою

Nicaragua - Javad Zarif, der iranische Außenminister

Глава МЗС Ірану Заріф прибув у Біарріц, де проходить саміт G7 25.08.2019

Про прибуття міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа до французького міста Біарріц, де триває саміт G7, повідомили у Тегерані та Парижі. Утім, зустрічі з представниками делегації США у нього не заплановано.

G7-Gipfel in Frankreich | Donald Trump mit Boris Johnson

Трамп продовжує вважати, що запрошення РФ на саміт G7 до США все ще можливе 25.08.2019

Дональд Трамп розповів, що роздумує над можливістю запросити Володимира Путіна на саміт Великої сімки у 2020 році в США.

Frankreich G7-Gipfel in Biarritz | Donald Tusk

Туск пропонує запросити Україну як гостя на наступний саміт G7 24.08.2019

Дональд Туск вважає, що збільшилася кількість причин, щоб не запрошувати Росію повернутися до Великої вісімки, і натомість пропонує запросити Україну на наступний саміт G7 як гостя.

Реклама

Докладно

Trump will Russland in die G7 einladen

Як Трамп на саміті G7 ледь не став контрабандистом

На саміті G7 у Беарріці Трампу не вдалося переконати колег у необхідності повернення до цього клубу Росії.  

Баки із киснем та воднем, що були отримані методом електролізу на установці у Пренцлау поблизу Берліна

Водень замість нафти, газу і вугілля - новий тренд в Європі

"Зелений водень" приходить на заміну дизеля на транспорті, природного газу в опаленні і вугілля в металургії.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  