У Франції завершується саміт Великої сімки

У французькому Біарріці у понеділок, 26 серпня, добігає кінця саміт країн Великої сімки (G7). Його учасники обговорять питання захисту клімату, збереження Світового океану та військові конфлікти, зокрема, війну у Сирії, повідомляє агенція AFP.

Зазначається, що цього разу не буде спільної підсумкової декларації учасників саміту. Таким чином президент Франції Еммануель Макрон хоче уникнути скандалу на саміті G7 у Канаді у 2018 році. Тоді президент США Дональд Трамп відкликав свій підпис зі спільної декларації учасників саміту через митну суперечку, зокрема, з прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

Візит міністра закордонних справ Ірану на саміт G7

Тим часом Дональд Трамп у понеділок, 26 серпня повідомив, що Еммануель Макрон узгодив з ним візит міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа до Франції. За словами президента США, французький колега поінформував його про конфіденційні плани візиту і попросив схвалення. "Я сказав: Якщо ти цього хочеш, зроби це (...) Я знав, що він робить, і я все схвалив", - сказав Трамп у присутності Макрона.

Водночас президент США вважає, що ще "зарано" говорити про планування його власної зустрічі із представником Тегерана. "Я думаю, що занадто рано зустрічатися", - сказав Трамп журналістам на саміті. Він наголосив, що Сполучені Штати не намагаються змінити владу в Ірані.

Нагадаємо, напередодні до Франції на полях саміту Великої сімки завітав глава МЗС Ірану Джавад Заріф на запрошення французького президента. Там він провів переговори з Еммануелем Макроном та главою МЗС Франції Жаном-Івом Ле Дріаном. Після цього Заріф зустрівся із німецькими та британськими дипломатами. Про прямі переговори глави МЗС Ірану з американською стороною не повідомлялося. Заріф відлетів з Біарріца того ж дня.