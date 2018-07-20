 У Франції вимагають жорсткого покарання за вбивство водія автобуса | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2020

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Новини

У Франції вимагають жорсткого покарання за вбивство водія автобуса

Водій автобуса у Франції відмовився перевозити кількох осіб без масок, які за це його побили. Від отриманих травм чоловік помер. У країні вимагають жорсткого покарання для нападників.

Дружина та доньки водія автобуса Філіппа Монгуйо під час маршу в Байонні на його підтримку, 8 липня

Дружина та доньки водія автобуса Філіппа Монгуйо під час маршу в Байонні на його підтримку, 8 липня

Новий прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс пообіцяв, що судова влада країни покарає нападників на водія автобуса, який помер ввечері у п'ятницю, 10 липня. Кастекс таким чином відреагував на заклики політиків у Франції до жорстких заходів проти чотирьох осіб, причетних до нападу на водія.

"Смерть Філіппа Монгуйо, на якого боягузливо напали в Байонні через те, що він робив свою роботу, ранить наші серця. Республіка вважає його зразковим громадянином та не забуде", - написав Кастекс у соцмережі Twitter. Він пообіцяв, що правосуддя покарає винних у цьому злочині.

Напад на водія

У містечку Байонна на півдні Франції 5 липня водій автобуса, якому було 59 років, відмовив у поїздці кільком людям на зупинці. Вони хотіли сісти в автобус без масок та дійсних квитків. Після відмови ці особи напали на водія та завдали йому декількох важких ударів по голові.

Через напад згалом затримали чотирьох осіб. Двом з них пред'явили обвинувачення у замаху на вбивство, а двох інших закидають ненадання допомоги. Водій Філіпп Монгуйо декілька днів пролежав у лікарні, він помер 10 липня. Лікарі констатували у нього смерть мозку. Вбивство чоловіка спричинило шок і обурення у Франції.

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