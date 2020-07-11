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Жан-Марк Еро - французький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Жан-Марк Еро".
Жан-Марк Еро був міністром закордонних справ Франції з 2016 до 2017 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Під час зустрічі на полях Мюнхенської конференції з безпеки міністри закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії досягли домовленостей по трьох пунктах. Зокрема, про встановлення "режиму тиші" з 20 лютого.