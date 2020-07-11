Жан-Марк Еро

Ґабріель і Еро: Санкції проти РФ можна зняти лише після реалізації мінських угод

Париж і Берлін, як і раніше, хочуть імплементації мінського мирного процесу, заявив глава МЗС ФРН Зіґмар Ґабріель під час візиту до Франції. За його словами, це є єдиним шляхом до зняття санкцій проти Росії.