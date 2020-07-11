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Жан-Марк Еро

Жан-Марк Еро - французький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Жан-Марк Еро".

Жан-Марк Еро був міністром закордонних справ Франції з 2016 до 2017 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Франції вимагають жорсткого покарання за вбивство водія автобуса

У Франції вимагають жорсткого покарання за вбивство водія автобуса 11.07.2020

Водій автобуса у Франції відмовився перевозити кількох осіб без масок, які за це його побили. Від отриманих травм чоловік помер. У країні вимагають жорсткого покарання для нападників.
Країни Великої сімки наполягають на усуненні Асада від влади в Сирії

Країни Великої сімки наполягають на усуненні Асада від влади в Сирії 11.04.2017

Майбутнє Сирії не можливе з Башаром Асадом, переконані глави МЗС держав Великої сімки, які провели зустріч в італійській Луцці. Проте необхідно уникнути ескалації насильства у Сирії, переконані представники G7.

Франція закликала Росію вплинути на сепаратистів на Донбасі

Франція закликала Росію вплинути на сепаратистів на Донбасі 09.03.2017

Санкції стосовно РФ не можуть бути скасовані до прогресу у питанні мирного врегулювання в Україні, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро.
Глава МЗС Франції звинуватив Росію у спробах вплинути на результати виборів

Глава МЗС Франції звинуватив Росію у спробах вплинути на результати виборів 19.02.2017

Одним кандидатам у президенти Франції Росія підіграє, проти інших проводить кібератаки, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро. Він засудив спроби Москви вплинути на вибір французів.

"Нормандська четвірка" домовилася про припинення вогню з 20 лютого (18.02.2017) 18.02.2017

Під час зустрічі на полях Мюнхенської конференції з безпеки міністри закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії досягли домовленостей по трьох пунктах. Зокрема, про встановлення "режиму тиші" з 20 лютого.

Берлін та Париж не очікують проривів на женевських переговорах щодо Сирії

Берлін та Париж не очікують проривів на женевських переговорах щодо Сирії 17.02.2017

Німеччина та Франція наполягають на пошуку політичного рішення в Сирії за підтримки ООН. Обидві країни не очікують швидкого прогресу на женевських переговорах.
Франція погрозила Росії через втручання у вибори

Франція погрозила Росії через втручання у вибори 15.02.2017

Франція заявила, що не потерпить будь-яких зовнішніх втручань у вибори президента республіки. Про це заявив міністр закордонних справ країни Жан-Марк Еро.
Париж закликав Москву зробити все для припинення ескалації на Донбасі

Париж закликав Москву "зробити все" для припинення ескалації на Донбасі 03.02.2017

Глава МЗС Франції Еро закликав свого російського колегу Лаврова посприяти припиненню бойових дій на Донбасі, аби "гуманітарна допомога досягла цивільного населення". РФ покладає відповідальність на Київ.
Європейські реакції на антимігрантський декрет Трампа: єдності бракує

Європейські реакції на антимігрантський декрет Трампа: єдності бракує 30.01.2017

Реакції на міграційну політику США в Європі різні. Поки з Брюсселя, Парижа і Берліна лунає рішуча критика указу Трампа, з Праги і Варшави чути стримані слова аж до похвали.

Ґабріель і Еро: Санкції проти РФ можна зняти лише після реалізації мінських угод

Ґабріель і Еро: Санкції проти РФ можна зняти лише після реалізації мінських угод 28.01.2017

Париж і Берлін, як і раніше, хочуть імплементації мінського мирного процесу, заявив глава МЗС ФРН Зіґмар Ґабріель під час візиту до Франції. За його словами, це є єдиним шляхом до зняття санкцій проти Росії.

У Парижі проходить конференція з близькосхідного врегулювання

У Парижі проходить конференція з близькосхідного врегулювання 15.01.2017

Мета конференції - посадити за один стіл ізраїльтян та палестинців для проведення переговорів та пошуку політичного вирішення конфлікту на Близькому Сході, заявив глава МЗС Франції Жан-Марк Еро.
Франція закликала Росію не допустити систематичного терору в Алеппо

Франція закликала Росію не допустити "систематичного терору" в Алеппо 13.12.2016

На думку Жана-Марка Еро, ООН повинна негайно застосувати усі можливі механізми для встановлення істини щодо подій, які відбуваються в Алеппо.
Країни Заходу закликали Сирію і Росію дозволити людям залишити східне Алеппо

Країни Заходу закликали Сирію і Росію дозволити людям залишити східне Алеппо 10.12.2016

Учасники паризьких переговорів щодо Сирії закликали припинити бойові дії в Алеппо, а також дозволити людям залишити зону боїв.
Париж звинуватив Асада в розпалюванні тотальної війни в Сирії

Париж звинуватив Асада в розпалюванні "тотальної війни" в Сирії 23.11.2016

Франція на час перехідного періоду в США вирішила перебрати у Вашингтона ініціативу щодо протидії агресії режиму Башара Асада проти сирійської опозиції, заявили в Парижі.
Глава МЗС Франції не підтримав сирійські санкції проти Росії

Глава МЗС Франції не підтримав "сирійські" санкції проти Росії 12.10.2016

За словами міністра закордонних справ Франції Жана-Марка Еро, санкції проти Росії лише заради санкцій не є пріоритетом.
Париж ініціює розслідування російських злочинів у Сирії

Париж ініціює розслідування російських злочинів у Сирії 10.10.2016

Франсуа Олланд роздумує, чи зустрічатися йому з Володимиром Путіним у Парижі через дії Москви у Сирії. Президент РФ планує відкрити у Франції російський духовний центр.
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