 У французькому Нанті палає собор 15-го століття | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2020

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Новини

У французькому Нанті палає собор 15-го століття

Собор святих Петра і Павла у Нанті, який охопила пожежа, є одним з найбільших кафедральних соборів Франції.

Пожежники повідомляють, що пожежу у соборі в Нанті вдалося взяти під контроль

Пожежники повідомляють, що пожежу у соборі в Нанті вдалося взяти під контроль

У французькому місті Нант пожежники борються з полум'ям, яке охопило собор Петра і Павла. Пожежа розпочалася вранці суботи, 18 липня, повідомила місцева рятувальна служба у Twitter.

На кадрах, які оприлюднили французькі ЗМІ, видно дим над дахом будівлі, та вогонь, який палає всередині собору.

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Пожежники взяли ситуацію під контроль

Спочатку рятувальники повідомляли про те, що попри залучення 60 пожежників для боротьби із полум'ям воно продовжувало ширитися собором. Утім, о 10-й ранку за місцевим часом рятувальники повідомили, що полум'я все ж вдалося взяти під контроль.

Аварійні служби отримали виклик про пожежу о 7:44 ранку. Причина загоряння поки не відома.

Не перша пожежа у Нанті

Треба зазначити, що збудований у 15-му сторіччі собор Петра і Павла у Нанті належить до національного надбання Франції. Його було відновлено після попередньої пожежі 1972 року лише 13 років тому. П'ять років тому пожежа в місті зруйнувала іншу базиліку 19-го століття.

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Нагадаємо, що минулого року пожежа пошкодила Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам) у Парижі. Роботи щодо його відновлення зараз продовжуються навіть попри пандемію COVID-19. Відновити собор планують вже до 2024 року.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Початок катастрофи

    У верхній частині собору Паризької Богоматері, де проводились масштабні ремонтні роботи, 15 квітня близько 19:00 за місцевим часом спалахнуло полум'я. Вогонь швидко охопив значну частину покрівлі заставленої риштованнями будівлі.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Завалився центральний шпиль

    Згодом під дією вогню обвалилася центральна частина покрівлі разом зі шпилем посередині. Шпиль був 93 метри заввишки.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Невситиме полум'я

    Після падіння більшої частини покрівлі, деякі фрагменти якої походили ще з ХІІІ століття, пекельне інферно запалало з іще більшою силою.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Біль вечірнього Парижа

    Зазвичай відображення вогнів паризького нічного освітлення у хвилях Сени викликає хвилю романтичних почуттів. Однак цього разу до сяяння славнозвісних паризьких ліхтарів додалася й моторошна заграва страшної пожежі в Нотр-Дам де Парі.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Безсилі пожежники

    На гасіння пожежі паризька влада кинула десятки одиниць спецтехніки та близько 400 пожежників. Утім, їхні зусилля своєчасно загасити вогонь та відвернути падіння даху виявилися марними. Пожежні літаки та гелікоптери не застосовували, оскільки ті скидають одразу тонни води, що може завдати не меншої шкоди будівлі, ніж сам вогонь.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Врятувати хоч щось

    Та однак праця пожежників не стала марною. Завдяки їхнім зусиллям з приборкування вогню вдалося врятувати значну частину культурних цінностей, у тому числі унікальні картини та статуї. На щастя, завдяки початку ремонтних робіт деякі культурні цінності з собору вивезли ще раніше, тож їх оминула доля стати всього лише поживою для вогню.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Вцілілі башти західного фасаду

    Згодом вогонь перекинувся й на одну з башт західного фасаду, але пожежниками вдалося загасити його в зародку. Тож можна сказати, що башти істотно не постраждали.

  • Пожежа в Нотр-Дам де Парі

    Пожежа в Нотр-Дам де Парі: як це було

    Розпач парижан

    Пожежа в соборі, що вже століттями вважається одним із символів французької столиці, вразила сотні мільйонів людей на всій планеті. Однак найбільше від цього потерпають самі парижани. Дехто від розпачу й жалю вирішив стати на коліна в молитві.

    Автор: Валерій Сааков


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