У французькому Нанті палає собор 15-го століття

У французькому місті Нант пожежники борються з полум'ям, яке охопило собор Петра і Павла. Пожежа розпочалася вранці суботи, 18 липня, повідомила місцева рятувальна служба у Twitter.

На кадрах, які оприлюднили французькі ЗМІ, видно дим над дахом будівлі, та вогонь, який палає всередині собору.

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Пожежники взяли ситуацію під контроль

Спочатку рятувальники повідомляли про те, що попри залучення 60 пожежників для боротьби із полум'ям воно продовжувало ширитися собором. Утім, о 10-й ранку за місцевим часом рятувальники повідомили, що полум'я все ж вдалося взяти під контроль.

Аварійні служби отримали виклик про пожежу о 7:44 ранку. Причина загоряння поки не відома.

Не перша пожежа у Нанті

Треба зазначити, що збудований у 15-му сторіччі собор Петра і Павла у Нанті належить до національного надбання Франції. Його було відновлено після попередньої пожежі 1972 року лише 13 років тому. П'ять років тому пожежа в місті зруйнувала іншу базиліку 19-го століття.

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Нагадаємо, що минулого року пожежа пошкодила Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам) у Парижі. Роботи щодо його відновлення зараз продовжуються навіть попри пандемію COVID-19. Відновити собор планують вже до 2024 року.