 У трьох областях України оголошена надзвичайна ситуація через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2020

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Новини

У трьох областях України оголошена надзвичайна ситуація через коронавірус

З метою запобігання поширенню COVID-19 український уряд запровадив режим надзвичайної ситуації в Донецькій, Тернопільській і Черкаській областях, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабінет Міністрів України

Кабінет міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації (НС) в Донецькій, Тернопільській і Черкаській областях. Рішення було ухвалено в понеділок, 23 березня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Кабмін зібрався на позачергове засідання. Ухвалили рішення запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській і Черкаській областях з метою запобігання поширенню COVID-19", - написав Шмигаль, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Він зазначив, що відповідні рішення раніше ухвалили регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) та надзвичайних ситуацій (НС).

Заборона туризму

Водночас іншим рішенням Кабмін заборонив з 24 березня виліт пасажирів із метою туризму. З 12:00 24 березня також буде заборонений виліт пасажирів у авіаподорожі з метою туризму", - написав міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, відзавтра в Україні працюватиме лише Міжнародний аеропорт "Бориспіль", додав міністр. Він також наголосив, що ухвалені рішення - вимушена міра для запобігання поширенню корнавірусу.

Раніше цього дня міністерство закордонних справ (МЗС) України закликало українських громадян, які перебувають за кордоном, повернутися в Україну в наступні п'ять діб у зв'язку з тим, що дедалі більше країн запроваджують суворіші карантинні заходи, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Зеленський: Головне - зберегти життя та здоров'я українців

Можливість запровадження надзвичайного стану в Україні прокоментував у понеділок президент України Володимир Зеленський. За його словами, можливе рішення про введення в країні надзвичайного стану через світову пандемію коронавірусу буде ухвалено не для того, щоб ухвалювати непопулярні рішення, а буде спрямовано на захист життя та здоров'я українців.

"Окремо я хочу звернутися до деяких політиків. У складні для країни часи займатися політичним хайпом - фактично дорівнює мародерству. Ви говорите, що влада введе надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати лише одне: не судіть інших по собі, по своєму досвіду та своїм, якщо можна їх так назвати, життєвим принципам", - сказав він у своєму зверненні до українців у понеділок. Зеленський наголосив, що на сьогодні будь-які кроки влади робляться з єдиною ціллю: зберегти життя та здоров'я українців.

Як повідомлялося, раніше Кабмін ухвалив рішення про обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції: в Києві, Дніпрі та Харкові з 17 березня роботу припинив метрополітен, із полудня 18 березня в Україні припинено залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення, запроваджено обмеження роботи громадського транспорту.

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Нагадаємо, в Україні станом на вечір 22 березня налічувалося 73 підтверджених випадки захворювання коронавірусом. У понеділок стало відомо про чотири нових випадки інфікування SARS-Cov-19. Таким чином кількість випадків зараження в Києві зросла до 28, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

Згідно з даним Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України, в країні від COVID-19 померли троє людей у Житомирській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Також відомо про одного пацієнта, що одужав від хвороби, яку викликає коронавірус. Він вже виписаний з лікарні, заявили у ЦГЗ.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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