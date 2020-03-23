У трьох областях України оголошена надзвичайна ситуація через коронавірус

Кабінет міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації (НС) в Донецькій, Тернопільській і Черкаській областях. Рішення було ухвалено в понеділок, 23 березня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Кабмін зібрався на позачергове засідання. Ухвалили рішення запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській і Черкаській областях з метою запобігання поширенню COVID-19", - написав Шмигаль, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Він зазначив, що відповідні рішення раніше ухвалили регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) та надзвичайних ситуацій (НС).

Заборона туризму

Водночас іншим рішенням Кабмін заборонив з 24 березня виліт пасажирів із метою туризму. З 12:00 24 березня також буде заборонений виліт пасажирів у авіаподорожі з метою туризму", - написав міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, відзавтра в Україні працюватиме лише Міжнародний аеропорт "Бориспіль", додав міністр. Він також наголосив, що ухвалені рішення - вимушена міра для запобігання поширенню корнавірусу.

Раніше цього дня міністерство закордонних справ (МЗС) України закликало українських громадян, які перебувають за кордоном, повернутися в Україну в наступні п'ять діб у зв'язку з тим, що дедалі більше країн запроваджують суворіші карантинні заходи, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Зеленський: Головне - зберегти життя та здоров'я українців

Можливість запровадження надзвичайного стану в Україні прокоментував у понеділок президент України Володимир Зеленський. За його словами, можливе рішення про введення в країні надзвичайного стану через світову пандемію коронавірусу буде ухвалено не для того, щоб ухвалювати непопулярні рішення, а буде спрямовано на захист життя та здоров'я українців.

"Окремо я хочу звернутися до деяких політиків. У складні для країни часи займатися політичним хайпом - фактично дорівнює мародерству. Ви говорите, що влада введе надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати лише одне: не судіть інших по собі, по своєму досвіду та своїм, якщо можна їх так назвати, життєвим принципам", - сказав він у своєму зверненні до українців у понеділок. Зеленський наголосив, що на сьогодні будь-які кроки влади робляться з єдиною ціллю: зберегти життя та здоров'я українців.

Як повідомлялося, раніше Кабмін ухвалив рішення про обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції: в Києві, Дніпрі та Харкові з 17 березня роботу припинив метрополітен, із полудня 18 березня в Україні припинено залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення, запроваджено обмеження роботи громадського транспорту.

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Нагадаємо, в Україні станом на вечір 22 березня налічувалося 73 підтверджених випадки захворювання коронавірусом. У понеділок стало відомо про чотири нових випадки інфікування SARS-Cov-19. Таким чином кількість випадків зараження в Києві зросла до 28, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

Згідно з даним Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України, в країні від COVID-19 померли троє людей у Житомирській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Також відомо про одного пацієнта, що одужав від хвороби, яку викликає коронавірус. Він вже виписаний з лікарні, заявили у ЦГЗ.