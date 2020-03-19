Коронавірус і війна на Донбасі: як служать українські військові в умовах епідемії

Від минулого тижня зведення українського штабу Операції об'єднаних сил (ООС) про кількість обстрілів, загиблих і поранених доповнюються повідомленнями про те, як армія, яка воює на Донбасі проти проросійських сепаратистів, готується до відкриття другого фронту - коронавірусного. І хоча поки що жодного підтвердженого випадку нової інфекції серед українських військових немає, до бронежилетів і шоломів бійців додались такі раніше незвичні для них засоби захисту як медичні маски і кишенькові антисептики.

За словами керівника відділу медичного забезпечення ООС Олександра Авраменка, наразі засобами захисту вдалось забезпечити медиків, бійців із симптомами застуди, а також співробітників поліції і нацгвардійців, що чергують на блок-постах. Водночас, визнає військовий, маски і рукавички на фронті - у гострому дефіциті. "Якщо не буде занесено інфекції і не виникне потреби в інтенсивному використанні, то запасів у нас вистачає на найближчі два тижні", - розповів він DW. - На дев'яносто днів, як того вимагають від нас керівні органи, запас ще не створено".

За словами Олександра Авраменка, військові розраховують поповнити запаси завдяки медичному вантажу, який у ніч з неділі на понеділок прибув в Україну з Китаю. Також із засобами захисту від коронавірусу армії допомагають Донецька і Луганська обласні державні адміністрації і волонтери.

Український військовий поблизу Гнутового

Волонтери знов на крок попереду держави

Як і на початку війни шість років тому, для допомоги армії вже мобілізувалось суспільство, а волонтери знов опинились на крок попереду держави. Минулого тижня фонд допомоги армії "Повернись живим" відправив на фронт перші тести для виявлення коронавірусу - загалом понад тисячу наборів. Також волонтери організації на пожертви закуповують для військових на Донбасі захисні костюми, маски, медичні рукавички і антисептики. Утім, знайти ці дефіцитні товари нині так само важко, як і кошти на них, розповів DW представник організації Андрій Римарук. "Ми просимо людей долучатися і допомагати, тому що це дуже велика загроза, - наголошує волонтер. - Якщо вздовж лінії розмежування бракуватиме наших військових - хто знає, на які дії може піти Російська Федерація".

Допомагають армії і небайдужі мешканці прифронтових районів. Як розповіла нам волонтерка зі Станиці Луганської Наталія Журбенко, вона разом з однодумцями придбали спирт і гліцерин, щоб виготовляти антисептик, а також роздобули тисячу метрів марлі - шити дефіцитні захисні маски для бійців. "Нехай ці маски будуть не сертифіковані, але ж допомога потрібна вже зараз", - каже вона.

Захисні маски - те, чого не вистачає українцям ані в тилу, ані на фронті

Військові на передовій: "Туалетний папір не скуповуємо"

Самі військові до пандемії поки що ставляться спокійно, розповів DW офіцер ЗСУ, який побажав залишитись неназваним. "Менше вітаються за руки, частіше їх миють, - поділився військовий. - Але паніки жодної немає, туалетний папір ящиками не скуповуємо". Щоб зменшити ризик інфікування, скасували шикування і великі наради, в місто відпускають по одному-двох, а у відпустки - взагалі ні. Утім, бійців це не дуже засмучує, адже дістатись рідної домівки все одно неможливо - транспорт в країні не працює через карантин. В окопі обов'язку носити маски немає - власне, як і потреби, розповідає офіцер. "По перше, вони демаскують - бігатимуть такі білі плями! - пояснює він. - А по друге, на передовій дуже гарна вентиляція - степ, вітер, люди там і так перебувають в умовах певної самоізоляції".

Утім, повністю ізольованими військових у траншеях вважати не можна, зауважує військовий волонтер Андрій Римарук. "Вірус може потрапити туди через військових, які служать у містах, а потім приїжджають на передову - наприклад, для постачання продуктів", - пояснює Андрій Римарук. За його словами, значною є загроза інфікування військових, які дислокуються у великих містах, таких як Маріуполь, де вже виявлено випадок зараження коронавірусом.

Ескалація малоймовірна, але мир відкладається

Те, що коронавірус в умовах пандемії дістанеться і передової на Донбасі - питання часу, переконаний керівник "Українського мілітарного центру", редактор сайту "Український мілітарний портал" Тарас Чмут. Утім, прогнозувати, як це вплине на обороноздатність країни, наразі завчасно, вважає він. "Все залежить від того, наскільки ефективно спрацюють армія і держава загалом, - каже військовий експерт. - Якщо ситуація розвиватиметься за негативним сценарієм і будуть тисячі хворих на фронті, яких потрібно буде локалізовувати, виводити, проводити ротації і десь лікувати, то це може стати величезною проблемою".

Серед українських військових поки що немає підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом

Водночас експерт не вважає, що підконтрольні Кремлю сепаратисти зможуть використати ситуацію на свою користь, адже пандемія не меншою мірою вдарить і по самопроголошених республіках, і по Росії, яка їх підтримує. "Сказати, що через коронавірус бойовики зможуть піти в повномасштабний наступ і захопити якісь території, було б абсурдно, тому що у них ситуація із медициною і забезпеченням значно гірша, ніж у нас, - пояснює Тарас Чмут. - Крім того, в Росії зараз теж починаються проблеми, тому я не думаю, що варто говорити про якийсь наступ з того боку".

Політолог Володимир Фесенко ескалацію на фронті теж вважає малоймовірним сценарієм. "Путін останні два роки грає на те, щоб домовитись із Заходом, - пояснює він. - А будь-яка масштабна операція на Донбасі все це знищить". Експерт припускає, що інтенсивність бойових дій у період карантину може навіть зменшитись.

Мирний процес на паузі

Утім, як і інші опитані DW експерти, Володимир Фесенко переконаний, що пандемія поставить на паузу процес мирного врегулювання на Донбасі. Зокрема, це стосується розведення військ. На його думку, не варто чекати у цьому році і на місцеві вибори в непідконтрольних українській владі районах Донбасу. Щоправда, зазначив експерт, їхнє проведення одночасно із загальноукраїнськими місцевими виборами восени цього року і до пандемії коронавірусу було нереалістичним через брак часу на організацію і невирішені політичні і безпекові питання.

На думку Володимира Фесенка, у час, коли через пандемію скасовуються такі масштабні події як саміт Великої сімки, а увага світу зосереджена на подоланні інфекції, перемовини щодо врегулювання конфлікту можливі хіба що дистанційні. "Я думаю, що переговори за допомогою сучасних засобів комунікації триватимуть, - припускає політолог. - Утім, без підписання документів і проривів".