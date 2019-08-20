У ТКГ заявили про виконання умов для саміту в "нормандському форматі"

Тристороння контактна група щодо Донбасу виконала всі завдання перед зустріччю в "нормандському форматі", заявив у середу, 27 листопада, спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Зайдік (Martin Sajdik). "Напередодні цього саміту хочу наголосити, що ми з боку ТКГ і її робочих груп виконали всі завдання, поставлені нам політичними радниками "нормандського формату", і сьогодні я з великим сподіванням дивлюся на цю зустріч", - сказав він, передає агенція "Інтерфакс-Захід".

Спецпредставник ОБСЄ закликав сторони конфлікту зробити все можливе для дотримання режиму тиші, щоб "робота "нормандської четвірки" в Парижі не була здалеку пошкоджена бойовими діями на Донбасі".

Своєю чергою прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що Україна виконала всі домовленості для проведення переговорів "нормандської четвірки". Зокрема, йдеться про розведення сил та засобів на ділянках в районі Золотого, Петрівського, Станиці Луганської, зведення мосту біля КПВВ у Станиці Луганській, а також вирішення питання водопостачання в Луганській області.

При цьому вона наголосила, що з боку ОРДЛО не надано допуск представникам Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) до утримуваних осіб, немає безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу, не підконтрольної Україні, зокрема до ділянки російсько-українського кордону, а також не створено умови для роботи КПВВ "Золоте". "Особливо гострою залишається проблема звільнення утримуваних осіб", - зазначила Оліфер.

Мартін Зайдік розраховує, що про обмін полоненими сторони домовляться в найближчому майбутньому. Він наголосив, що сторони з цього питання введуть "справді дуже серйозну роботу" і ця тема була в центрі дискусії гуманітарної робочої групи ТКГ.

Як повідомлялося, зустріч у "нормандському форматі" за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції запланована на 9 грудня у Парижі.