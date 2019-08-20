 У ТКГ заявили про виконання умов для саміту в ″нормандському форматі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2019

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Новини

У ТКГ заявили про виконання умов для саміту в "нормандському форматі"

Українська сторона виконала всі домовленості для проведення саміту "нормандської четвірки", тоді як представники ОРДЛО не надають доступу СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу. Про це заявили на засіданні ТКГ у Мінську.

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Зайдік

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Зайдік

Тристороння контактна група щодо Донбасу виконала всі завдання перед зустріччю в "нормандському форматі", заявив у середу, 27 листопада, спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Зайдік (Martin Sajdik). "Напередодні цього саміту хочу наголосити, що ми з боку ТКГ і її робочих груп виконали всі завдання, поставлені нам політичними радниками "нормандського формату", і сьогодні я з великим сподіванням дивлюся на цю зустріч", - сказав він, передає агенція "Інтерфакс-Захід".

Спецпредставник ОБСЄ закликав сторони конфлікту зробити все можливе для дотримання режиму тиші, щоб "робота "нормандської четвірки" в Парижі не була здалеку пошкоджена бойовими діями на Донбасі". 

Своєю чергою прессекретарка представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що Україна виконала всі домовленості для проведення переговорів "нормандської четвірки". Зокрема, йдеться про розведення сил та засобів на ділянках в районі Золотого, Петрівського, Станиці Луганської, зведення мосту біля КПВВ у Станиці Луганській, а також вирішення питання водопостачання в Луганській області.

DW.COM

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При цьому вона наголосила, що з боку ОРДЛО не надано допуск представникам Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) до утримуваних осіб, немає безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу, не підконтрольної Україні, зокрема до ділянки російсько-українського кордону, а також не створено умови для роботи КПВВ "Золоте". "Особливо гострою залишається проблема звільнення утримуваних осіб", - зазначила Оліфер.

Мартін Зайдік розраховує, що про обмін полоненими сторони домовляться в найближчому майбутньому. Він наголосив, що сторони з цього питання введуть "справді дуже серйозну роботу" і ця тема була в центрі дискусії гуманітарної робочої групи ТКГ.

Як повідомлялося, зустріч у "нормандському форматі" за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції запланована на 9 грудня у Парижі.

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