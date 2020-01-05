У тисняві під час похорону генерала Сулеймані в Ірані загинули щонайменше 40 осіб

Щонайменше 40 особи померли у тисняві, спричиненій багатотисячним натовпом, що зібрався у середу, 7 січня, на церемонію поховання іранського генерала Касема Сулеймані у його рідному місті Керман. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на дані іранського інформаційного агентства Fars.

Також, згідно з цими даними, 213 людей отримали поранення у тисняві людей, що збиралися на поховальну процесію.

Через величезний натовп людей, який, за попередніми повідомленнями, налічував десятки тисяч осіб, організатори траурної церемонії були змушені перенести поховання Сулеймані. За словами місцевої влади, через надмірне скупчення учасників жалобних заходів на даний момент немає можливості транспортувати тіло генерала до кладовища.

Напередодні у столиці Ірану Тегерані сотні тисяч людей взяли участь у церемонії прощання з Сулеймані, вбитим в Іраку внаслідок американського ракетного удару. Вранці тисячі людей зібралися на жалобну церемонію на території Тегеранського університету. Церемонія транслювалася в прямому ефірі майже на всіх телеканалах країни.

Сулеймані був командувачем Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), визнаного у США терористичною організацією. 3 січня за допомогою ракетного удару його вбили американські військові поблизу аеропорту Багдада. Ліквідація Сулеймані відбулася за вказівкою президента США Дональда Трампа. Він звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців і в планах убивства ще багатьох громадян США.

Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. У Ірані назвали ліквідацію Сулеймані "актом державного тероризму" та обіцяли вдадтися до "пропорційної відповіді".