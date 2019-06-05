 У Сінгапурі 46 країн підписали Конвенцію ООН щодо міжнародних спорів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2019

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Новини

У Сінгапурі 46 країн підписали Конвенцію ООН щодо міжнародних спорів

Конвенція передбачає просування позасудового врегулювання транскордонних спорів за допомогою медіації. Дотепер такі суперечки вирішувалися переважно в арбітражах.

Конвенцію ООН підписали 46 країн

Конвенцію ООН підписали 46 країн

У Сінгапурі представники 46 країн у середу, 7 серпня, підписали Конвенцію ООН про міжнародні мирові угоди, досягнуті в результаті медіації. Документ, який був вперше представлений ООН у Нью-Йорку в грудні 2018 року, підписали, зокрема, Китай, США, Південна Корея, Індія та інші держави. Країни Європейського Союзу ще мають вирішити, підписуватимуть вони конвенцію як спільнота чи окремо.

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Делегації Сполучених Штатів та Китаю провели "відверті, ефективні та конструктивні торговельні переговори" у Шанхаї і домовилися продовжити їх у вересні в США, повідомило міністерство торгівлі КНР. (31.07.2019)

Падіння курсу юаня викликане ринковими причинами та торговельними конфліктами, наголосили у Народному банку Китаю у відповідь на звинувачення міністра фінансів США у штучному знеціненні валюти. (06.08.2019)

Так звана "Сінгапурська конвенція щодо медіації" спрямована на те, аби в майбутньому транскордонні комерційні спори частіше вирішували за допомогою посередництва (медіації) та шляхом укладання мирових угод. Як правило, це швидше та дешевше, аніж процеси у міжнардних арбітражах. Однак дотепер просунути цю ідею з юридичної точки зору було складно. Запропонована конвенція повинна допомогти в цьому. Хоча експерти вже висловлюють сумніви, що це вдасться.

Помічник генерального секретаря ООН з правових питань Стівен Матіас назвав угоду "новаторською конвенцією" у питанні мирного врегулювання спорів, повідомляє агенція новин dpa.

Конвенція була підписана на тлі посилення напруженості між США та Китаєм, які запроваджують нові мита на товари одне одного. Раніше президент України Володимир Зеленський уповноважив міністра юстиції Павла Петренка підписати від імені України цю конвенцію ООН. 

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Конвенцію ООН підписали 46 країн

У Сінгапурі 46 країн підписали Конвенцію ООН щодо медіації

Конвенція передбачає просування позасудового врегулювання транскордонних спорів за допомогою медіації.  

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