У США тримаються аномальні морози, вже понад 20 померлих

Аномально низькі температури, що панують у багатьох штатах США, вже призвели прямо чи опосередковано до 21 смерті. Про це ввечері у четвер, 31 січня, повідомило видання The New York Times з посиланням на представників влади.

Як зазначає видання, дехто із жертв помер від переохолодження, інші смерті стали наслідком нещасних випадків, які були спричинені несприятливими погодними умовами. Крім того, багато летальних випадків ще розслідують, щоб з'ясувати причину смерті.

31 січня в багатьох регіонах США стовпчик термометра опускався значно нижче позначки мінус 30 градусів за Цельсієм, передає агенція новин dpa. У мегаполісі Чикаго мороз дещо ослаб, хоча, за прогнозами метеорологів, холодна погода протримається ще як мінімум протягом двох днів.

У Чикаго місцева влада відкрила понад 60 пунктів обігріву для безхатченків. Крім того, всі поліцейські відділки міста теж оголошено місцями, де люди, котрі потерпають від аномально низьких температур, можуть зігрітися.

Раніше повідомлялося, що різке похолодання спостерігається в таких штатах як Іллінойс, Індіана, Айова, Канзас, Мічиган, Міннесота, Міссурі, Небраска, Північна Дакота, Південна Дакота, Огайо та Вісконсін.

Шкода для інфраструктури

Вкрай низькі температури в поєднанні з сильними поривами вітру місцями призвели до пошкодження комунікацій. У деяких штатах повідомляється про збої в електропостачанні. Крім того, місцева влада закликала населення скоротити споживання газу, бо інакше існує загроза для газотранспортної системи.

У багатьох аеропортах США було скасовано сотні рейсів. За різними даними, кількість скасованих рейсів коливається від 2 до 4 тисяч. Ще сотні рейсів були виконані із запізненням. У багатьох регіонах закрили школи та інші навчальні заклади. Через морози навіть автобудівники оголосили тимчасове закриття своїх потужностей у постраждалих від морозу штатах.

Крім аномально низьких температур, деякі штати потерпають від потужних снігопадів.

Різке потепління

Тим часом метеорологи провіщують вже найближчим часом значне потепління в штатах, які потерпають від холоду. За їхніми даними, стовпчики термометрів місцями можуть піднятися до позначки в 20-25 градусів за Цельсієм. Тож місцева влада побоюється, що різкі перепади температури завдадуть значної шкоди трубопроводам та будівлям.

Дивитись відео 01:04 Now live 01:04 хв Поділитись Що буде, коли на планеті стане на 2 градуси тепліше? (25.04.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2wbX5 Що буде, коли на планеті стане на 2 градуси тепліше? (25.04.2018)