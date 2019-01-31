У США тримаються аномальні морози, вже понад 20 померлих
Унаслідок незвично низьких температур у кількох штатах померла вже 21 людина, повідомляє видання The New York Times. Уже наступного тижня у штатах, які потерпають від холодів, очікується різке потепління.
Аномальні холоди поки що тримають у напрузі багато регіонів США
Аномально низькі температури, що панують у багатьох штатах США, вже призвели прямо чи опосередковано до 21 смерті. Про це ввечері у четвер, 31 січня, повідомило видання The New York Times з посиланням на представників влади.
Як зазначає видання, дехто із жертв помер від переохолодження, інші смерті стали наслідком нещасних випадків, які були спричинені несприятливими погодними умовами. Крім того, багато летальних випадків ще розслідують, щоб з'ясувати причину смерті.
31 січня в багатьох регіонах США стовпчик термометра опускався значно нижче позначки мінус 30 градусів за Цельсієм, передає агенція новин dpa. У мегаполісі Чикаго мороз дещо ослаб, хоча, за прогнозами метеорологів, холодна погода протримається ще як мінімум протягом двох днів.
У Чикаго місцева влада відкрила понад 60 пунктів обігріву для безхатченків. Крім того, всі поліцейські відділки міста теж оголошено місцями, де люди, котрі потерпають від аномально низьких температур, можуть зігрітися.
Раніше повідомлялося, що різке похолодання спостерігається в таких штатах як Іллінойс, Індіана, Айова, Канзас, Мічиган, Міннесота, Міссурі, Небраска, Північна Дакота, Південна Дакота, Огайо та Вісконсін.
Шкода для інфраструктури
Вкрай низькі температури в поєднанні з сильними поривами вітру місцями призвели до пошкодження комунікацій. У деяких штатах повідомляється про збої в електропостачанні. Крім того, місцева влада закликала населення скоротити споживання газу, бо інакше існує загроза для газотранспортної системи.
У багатьох аеропортах США було скасовано сотні рейсів. За різними даними, кількість скасованих рейсів коливається від 2 до 4 тисяч. Ще сотні рейсів були виконані із запізненням. У багатьох регіонах закрили школи та інші навчальні заклади. Через морози навіть автобудівники оголосили тимчасове закриття своїх потужностей у постраждалих від морозу штатах.
Крім аномально низьких температур, деякі штати потерпають від потужних снігопадів.
Різке потепління
Тим часом метеорологи провіщують вже найближчим часом значне потепління в штатах, які потерпають від холоду. За їхніми даними, стовпчики термометрів місцями можуть піднятися до позначки в 20-25 градусів за Цельсієм. Тож місцева влада побоюється, що різкі перепади температури завдадуть значної шкоди трубопроводам та будівлям.
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10 німецьких супів, деякі з яких зігріють вас взимку
Гарбузовий суп
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Суп з млинцями
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Баварський суп з галушками
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Гороховий суп
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Північнонімецький рибний суп
Німецький інститут супів назвав Гамбург "суповою столицею" країни. У Гамбурзі розташовано найбільший порт Німеччини, то ж не дивно, що тут популярний саме рибний суп. Щоправда поняття "рибний" в Гамбурзі не сприймають буквально. Суп можуть готувати не лише з різних видів риби, але також з креветок, мідій - з усього, чим багате море.
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Картопляний суп
Картопляний суп є типовою стравою для всієї Німеччини, але особливо для її східних регіонів. Берлін же може похвалитись особливо великою кількістю найрізноманітніших варіантів картопляного супу. Також у німецькій столиці та сусідньому регіоні Бранденбург готують ячмінний суп, суп з копченим м'ясом, сиропом та сливами, а також суп з раків зі спаржею.
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Суп-гуляш
Гуляш - м'ясна страва, яка походить з Угорщини. Там для приготування гуляшу використовують яловичину, а їдять його, як правило, з локшиною або кнедликами. Німці дещо змінили рецепт - стали дрібніше нарізати м'ясо, додавати більше томатів або томатного пюре. Так угорський гуляш перетворився на німецький суп-гуляш. Як правило, цей суп німці їдять з добрячим шматком хліба.
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Часниковий суп
Аромату цій страві надають саме свіже ароматне листя та суцвіття черемши, а не зубчики часнику. Цей суп надзвичайно корисний. Згідно з дослідженнями, часник зміцнює імунну систему і навіть може захистити від раку.
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Крем-суп із спаржі
Німці завжди знайдуть спосіб додати спаржу у страви. Сезон її урожаю припадає на другу половину весни. Цей крем-суп готують із свіжої ароматної білої спаржі, зібраної прямо з поля. До ніжного смаку цього супу ідеально підходить багет. Взимку для приготування супу можна використовувати консервовану спаржу.