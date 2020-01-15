У США Сенат почав розгляд справи про імпічмент Дональда Трампа

У Сенаті США в четвер, 16 січня, формально розпочався розгляд справи про імпічмент президента країни Дональда Трампа, повідомляє агенція Reuters.

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США демократ Адам Шифф очолює групу із семи "менеджерів імпічменту". Він зачитав сенаторам статті обвинувачення проти Трампа, резолюцію з іменами решти "менеджерів імпічменту" та нагадав, що Палата представників Конгресу США раніше оголосила імпічмент Трампу. Розгляд справи по суті в Сенаті має розпочатися у вівторок, 21 січня.

У свою чергу, Трамп прогнозує, що слухання у Сенаті пройдуть швидко. Він вкотре назвав "обманом" висунені проти нього обвинувачення у зловживанні владою. "Я думаю, що це минеться дуже швидко", - сказав він репортерам, передає агенція AFP.

Раніше цього ж дня Рахункова палата США опублікувала звіт, в якому зазначається, що рішення адміністрації Дональда Трампа про замороження військової допомоги Україні порушило законодавство Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у США триває так званий "український скандал", спричинений телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно Хантера Байдена. З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги. У зв'язку з цим в Конгресі тривають слухання у рамках розслідування щодо можливої процедури імпічменту Трампа.

У зв'язку зі скандалом у середині грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа. Ідеться про обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Утім, як відзначають оглядачі, позбавлення Трампа посади президента видається малоймовірним, адже для цього імпічмент має підтримати Сенат, більшість у якому контролює Республіканська партія, від якої був обраний Трамп.