 У США Сенат почав розгляд справи про імпічмент Дональда Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У США Сенат почав розгляд справи про імпічмент Дональда Трампа

Сенат США отримав документи у справі щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Один з "менеджерів імпічменту" - демократ Адам Шифф - зачитав сенаторам статті обвинувачення проти Трампа.

Менеджери імпічменту йдуть на засідання Сенату

"Менеджери імпічменту" йдуть на засідання Сенату

У Сенаті США в четвер, 16 січня, формально розпочався розгляд справи про імпічмент президента країни Дональда Трампа, повідомляє агенція Reuters.

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США демократ Адам Шифф очолює групу із семи "менеджерів імпічменту". Він зачитав сенаторам статті обвинувачення проти Трампа, резолюцію з іменами решти "менеджерів імпічменту" та нагадав, що Палата представників Конгресу США раніше оголосила імпічмент Трампу. Розгляд справи по суті в Сенаті має розпочатися у вівторок, 21 січня.

У свою чергу, Трамп прогнозує, що слухання у Сенаті пройдуть швидко. Він вкотре назвав "обманом" висунені проти нього обвинувачення у зловживанні владою. "Я думаю, що це минеться дуже швидко", - сказав він репортерам, передає агенція AFP.

DW.COM

Члени Палати представників США підтримали передачу в Сенат документів в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа. (15.01.2020)

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі призначила сімох "менеджерів імпічменту" президента Дональда Трампа. Вони виконуватимуть роль прокурорів у Сенаті, де більшість за республіканцями. (15.01.2020)

Палата представників США підтримала початок процедури імпічменту Дональда Трампа. Він став третім президентом США, якому було проголошено імпічмент. Трамп назвав його "маршем самогубств" і додав, що він "не переживає". (19.12.2019)

Раніше цього ж дня Рахункова палата США опублікувала звіт, в якому зазначається, що рішення адміністрації Дональда Трампа про замороження військової допомоги Україні порушило законодавство Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у США триває так званий "український скандал", спричинений телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно Хантера Байдена. З цією метою було заморожено надання Києву виділеної військової допомоги. У зв'язку з цим в Конгресі тривають слухання у рамках розслідування щодо можливої процедури імпічменту Трампа.

У зв'язку зі скандалом у середині грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа. Ідеться про обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Утім, як відзначають оглядачі, позбавлення Трампа посади президента видається малоймовірним, адже для цього імпічмент має підтримати Сенат, більшість у якому контролює Республіканська партія, від якої був обраний Трамп. 

Дивитись відео 01:56

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)

Аудіо й відео до теми

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)  

Також за темою

US-Präsident Donald Trump

Імпічмент Трампа: Палата представників схвалила передачу документів в Сенат 15.01.2020

Члени Палати представників США підтримали передачу в Сенат документів в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа.

USA Nancy Pelosi in Washington

Демократи призначили "менеджерів імпічменту" Трампа 15.01.2020

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі призначила сімох "менеджерів імпічменту" президента Дональда Трампа. Вони виконуватимуть роль прокурорів у Сенаті, де більшість за республіканцями.

USA Nancy Pelosi

Імпічмент Трампа: Палата представників голосуватиме в середу за передачу справи до Сенату 14.01.2020

У Палаті представників США голосуватимуть за передачу до Сенату статей обвинувачення, висунутих проти Дональда Трампа. Голосування має відбутися у середу, 15 січня.

Реклама

Докладно

Прем'єр Росії Михайло Мішустін

Новий прем'єр РФ Мішустін: митник з психологією силовика

Інженер, хокеїст, відданий виконавець... Які ще характеристики дають Михайлу Мішустіну?  

Прокладання труб газопроводу Північний потік-2, фото 13 вересня 2019 року

ЄК перевірить застосування вимог ЄС до "Північного потоку-2"

Компанія, що будує "Північний потік-2", подала німецькому регулятору заявку на звільнення від вимог ЄС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  