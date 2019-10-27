 У США п′ятьох людей застрелили на хелловінській вечірці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2019

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Новини

У США п'ятьох людей застрелили на хелловінській вечірці

П'ятеро людей загинули в США під час стрілянини на хелловінській вечірці, що проходила у арендованому на Airbnb будинку.

На місці стрілянини у Каліфорнії було знайдено дві одиниці зброї

На місці стрілянини у Каліфорнії було знайдено дві одиниці зброї (фото з архіву)

Щонайменше п'ятеро осіб загинули внаслідок стрілянини, яка сталася під час хелловінської вечірки в окрузі Контра-Коста на півночі американського штату Каліфорнія. Невідомий відкрив вогонь у ніч на п'ятницю, 1 листопада, під час вечірки, на якій зібралося близько ста осіб.

Спочатку повідомлялося про трьох загиблих на місці подій і одного - у лікарні від отриманих ран. Втім, пізніше стало відомо про ще одну жертву, яка також померла у лікарні. Також є інформація про поранених від пострілів та внаслідок паніки, яка виникла після початку стрілянини, однак їхня кількість поки залишається невідомою.

Свідки розповідають про те, як почули постріли під час святкування, після чого близько сотні гостей, що перебували у будинку, у хаосі почали тікати з будинку.

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Згідно з даними місцевої влади, досі не було заарештовано жодного підозрюваного у вбивстві. Також немає інформації про причини, через які могла статися стрілянина. Відомо лише, що на місці злочину було знайдено дві одиниці вогнепальної зброї.

Святкування Хелловіна відбувалося у будинку, який був орендований жінкою через онлайн-сервіс Airbnb. Вона розповіла власнику приміщення, що потребує зняти тимчасове житло через те, що їй та її сім'ї довелося покинути власний будинок у зв'язку з лісовими пожежеми на півночі Каліфорнії. Натомість, у будинку попри заборону власника відбулася вечірка, яка, за повідомленням агентства AP, була розрекламована у соціальних мережах.

Коли господарі дізналися про вечірку від сусідів, вони викликали поліцію, аби припинити її, однак стрілянина розпочалася до того, як вони прибули на місце.

Район, в якому сталася трагедія, має репутацію тихого і заможного - з початку століття у ньому зафіксовано лише два вбивства, повідомляє San Francisco Chronicle.

Нагадаємо, що 27 жовтня стрілянина на вечірці університетських випускників сталася у місті Грінвіл у Техасі. У трагедії загинули двоє та було поранено 14 осіб. Стрілка вдалося упіймати лише через два дні після інциденту. Однак це була не перша стрілянина з численними жертвами у Техасі за останні місяці. Так, 31 серпня під час озброєного нападу у техаському місті Одеса загинуло п'ятеро людей та ще 21 особа отримала поранення. 3 серпня у Ель-Пасо внаслідок стрілянини у торговельному центрі було вбито 22 особи.

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