У США представили законопроєкт щодо підтримки України у сфері безпеки

Група сенаторів США з Демократичної і Республіканської партій представила законопроєкт про партнерство з Україною в сфері безпеки. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому у четвер, 18 березня, на сайті одного з авторів законопроєкту сенатора від Демократичної партії Кріса Мерфі.

Ця законодавча ініціатива передбачає звіт про дипломатичну підтримку США Україні протягом наступних п'яти років. Також сенатори закликають Держдепартамент створити робочу групу з питань України з відповідними європейськими союзниками. Крім того, адміністрація повинна призначити спеціального посланника щодо України для виконання функцій представника США на мирних переговорах в нормандському форматі.

Додатково планується щороку виділяти Києву до 300 мільйонів доларів військової допомоги і ще 4 мільйони доларів на рік на підготовку українських військових офіцерів. Ще сенатори пропонують пришвидшити передачу надлишкового озброєння Україні та заохочувати партнерів робити так само.

Над документом працювали сенатори-демократи Боб Менендес, Кріс Мерфі, Джин Шагін і республіканці - Джим Ріш, Роб Портман і Джон Баррассо.

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Реакція Офісу президента України

В Офісі президента України (ОПУ) вже привітали цю законодавчу ініціативу. "Україна високо цінує ініціативу групи американських сенаторів, які представляють як Демократичну, так і Республіканську партії, щодо допомоги нашій державі у сфері безпеки та стратегічної підтримки", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі ОПУ.

Можливе надання додаткового фінансування оборонної сфери України допоможе покращити підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення військових і пришвидшить перехід українського війська на стандарти НАТО, зазначається у повідомленні.

В ОПУ також заявили, що привітають призначення спеціального посланника США для участі в переговорах у Нормандському форматі для досягнення миру на Донбасі.

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