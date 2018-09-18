У США почалося дострокове голосування на проміжних виборах до Конгресу

У Сполучених Штатах у п'ятницю, 21 вересня, розпочалося дострокове голосування на проміжних виборах до Конгресу.

Офіційно вибори до Конгресу відбудуться 6 листопада, але у штаті Міннесота виборчі дільниці вже відкрили для тих, хто бажає проголосувати раніше. Дострокове голосування також розпочалося і в Південній Дакоті. У наступні шість діб виборчі дільниці відкриються ще в чотирьох штатах, у тому числі в таких важливих, як Міссурі та Нью-Джерсі. А упродовж ще двох тижнів - у семи, включно з Каліфорнією, Монтаною та Аризоною, інформує агенція AP.

На проміжних виборах до Конгресу громадяни США обирають усіх 435 депутатів Палати представників - нижньої палати Конгресу США, а також 35 зі 100 членів Сенату США. Крім того, обиратимуть 36 губернаторів, а також членів законодавчих зборів 46 штатів.

У фокусі стоїть питання, чи продовжать республіканці зберігати контроль у Конгресі. Аналіз попередніх виборів вказує на те, що результати виборів до Сенату та Палати представників важко передбачити. Демократи сподіваються, що зможуть контролювати принаймні одну з палат американського Конгресу, що дасть їм більше можливостей вести стримувальну політику щодо президента США Дональда Трампа.

З огляду на вибори 2016 року в США існують побоювання щодо можливого зовнішнього втручання у проміжні вибори. Минулого місяця радник президента США з національної безпеки Джон Болтон вказав на Росію, Китай, Північну Корею та Іран як країни, котрі можуть втрутитися у вибори в США у 2018 році. Дональд Трамп 12 вересня підписав указ, який створює умови для запровадження санкцій проти урядів інших країн, іноземних громадян та юридичних осіб у тому разі, якщо вони втручатимуться у виборчий процес у США.