 У США почали діяти штрафні мита на європейські літаки, вино, сир та олію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2019

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Новини

У США почали діяти штрафні мита на європейські літаки, вино, сир та олію

Через суперечку щодо субсидій для авіаконцерну Airbus Вашингтон підвищив мита на європейські літаки, вино, сир та олію. Європейський Союз готовий до контрзаходів.

Нові мита були запроваджені через суперечку навколо Airbus та Boeing

Нові мита були запроваджені через суперечку навколо Airbus та Boeing

Нові американські штрафні мита на європейські товари загальною вартістю 7,5 мільярда доларів (близько 6,8 мільярда євро) набули чинності у п'ятницю, 18 жовтня. Зокрема, Вашингтон запровадив додаткові 10-відсоткові мита на європейські літаки та 25-відсоткові - на низку сільськогосподарських і промислових товарів. До цього списку потрапили, зокрема, вино, сир, вершкове масло, оливкова олія. 

У жовтні Світова організація торгівлі (СОТ) дозволила Сполученим Штатам Америки щорічно накладати штрафні мита на товари на 7,5 мільярда доларів з Євросоюзу через дотації європейських країн для літакобудівної компанії Airbus, які було визнано неправомірними. У США неодноразово заявляли про мільярдні збитки, яких через ці дотації зазнає американський конкурент Airbus компанія Boeing.

DW.COM

Субсидії Євросоюзу для Airbus негативно вплинули на США, тому Вашингтон запровадить штрафні тарифи на європейські товари на загальну суму 11 мільярдів доларів, заявив американський президент Дональд Трамп. (09.04.2019)

Вашингтон після рішення СОТ щодо неправомірних дотацій для європейського літакобудівника Airbus заявив про підвищення ставок ввізного мита на низку товарів з ЄС. (03.10.2019)

В ЄС сподівались, що зможуть домовитися щодо скасування штрафних мит. Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер після зустрічі з американським колегою Стівом Мнучіном заявив, що запровадження нових тарифів матиме "дуже негативні економічні та політичні наслідки", передає агенція AFP. ЄС готовий вжити контрзаходів, "звичайно, в рамках СОТ", заявив Ле Мер. 17 жовтня він планує зустрітися і з торговим представником США Робертом Лайтхайзером.

Суперечка щодо субсидій, з одного боку, для Airbus у Європі та, з іншого, для авіабудівника Boeing у США, триває з 2004 року. Наприкінці березня СОТ ухвалила рішення, що США попри правила та рішення організації надавали авіабудівному концерну Boeing субсидії. Це рішення дозволяє Євросоюзу вимагати у США відшкодувань. Але остаточно "зелене світло" від СОТ на штрафні мита ЄС зможе отримати лише 2020 року. 

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