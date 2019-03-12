У США не бачать підстав для призупинення експлутації Boeing 737 MAX

Попри те, що експлуатацію літаків Boeing 737 Max 8 призупинили в ЄС та низці країн світу, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вважає ці пасажирські літаки придатними для польотів. "Управління й надалі відстежує наявні дані та збирає інформацію щодо безпеки від експлуатантів та пілотів Boeing 737 MAX. Поки що ми не бачимо в зібраних нами даних системних проблем та підстав для наказу про зупинку експлуатації літіка. Інші відомства цивільної авіації також не надали нам даних, які вимагали би таких дій", - йдеться в поширеній у Twitter у вівторок, 12 березня, заяві виконувача обов'язків голови FAA Деніела Елвелла.



Ввечері 12 березня Європейська агенція авіаційної безпеки (EASA) заявила про рішення щодо призупинення використання авіаперевізниками в ЄС двох моделей Boeing - 737 MAX 8 та 737 MAX 9. Раніше у міністерстві транспорту Німеччини заявили, що закривають повітряний простір країни для лайнерів цього типу. До аналогічного рішення вдалися в уряді Франції, Австрії, Нідерландів, Норвегії, Бельгії та Ірландії. В Італії також анонсували закриття свого простору для Boeing 737 MAX 8.

Про рішення тимчасово призупинити використання флоту Boeing 737 MAX 8 до моменту встановлення причини аварії заявили в управліннях цивільної авіації Великобританії, Австралії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Індії, Малайзії й Оману. Від використання літаків також тимчасово відмовилися корейська авіакомпанія Eastar Jet, норвезький авіаперевізник Norwegian Air Shuttle, найбільший європейський туроператор TUI, ісландський авіаперевізник Icelandair, турецький перевізник Turkish Airlines.

Проте міністерка транспорту США Елейн Чао 11 березня заявила, що FAA вважає літаки Boeing 737 Max 8 придатними для польотів та безпечними, незважаючи на дві аварії лайнерів цього типу за останні півроку. При цьому, однак, управління висунуло до компанії Boeing вимогу модернізувати не пізніше квітня 2019 року автоматичну систему управління MCAS, а також внести зміни до інструкції щодо навчання пілотів. У свою чергу, у Boeing заявили, що нове програмне забезпечення буде встановлено на всіх пасажирських літаках Boeing 737 Max у найближчі тижні. З 2017 року було випущено 370 літаків такого типу, що використовуються 47 авіакомпаніями світу, повідомили в компанії.

Нагадаємо, 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс із Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року. У жовтні 2018 року літак цієї ж моделі зазнав катастрофи в Яванському морі неподалік від столиці Індонезії Джакарти, внаслідок чого загинуло 189 осіб. Літак індонезійської авіакомпанії Lion Air, який зазнав катастрофи, також був новим.