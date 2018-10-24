 У США на адреси Обами та Клінтон відправили поштою вибухові пристрої | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2018

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Новини

У США на адреси Обами та Клінтон відправили поштою вибухові пристрої

На адреси американських політиків Гілларі Клінтон та Барака Обами надіслали пакунки з вибуховими пристроями. Секретна служба США проводить розслідування.

Гілларі Клінтон та Барак Обама

Гілларі Клінтон та Барак Обама (фото з архіву)

На адреси колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон та екс-президента країни Барака Обами були відправлені вибухові пристрої. Про це в середу, 24 жовтня, оголосила Секретна служба США.

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За її даними, адресований Клінтон пакунок знайшли ввечері 23 жовтня в неї вдома в штаті Нью-Йорк, тоді як адресований Обамі - перехопили співробітники Секретної служби в Вашингтоні. "Під час рутинної перевірки пошти ці посилки були відразу ідентифіковані як можливі вибухові пристрої, після чого з ними поводилися за інструкцією", - цитує агентство dpa заяву Секретної служби.

Схожий пакунок з вибуховим пристроєм ще 22 жовтня був знайдений вдома в мільярдера-філантропа Джорджа Сороса в передмісті Нью-Йорка. Секретна служба проводить розслідування, намагаючись визначити, хто надіслав пакунки.

Тим часом 24 жовтня в Нью-Йорку була проведена евакуація співробітників новинного телеканалу CNN після того, як у приміщенні телеканалу було знайдено предмет, схожий на вибуховий пристрій.

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