 У США колишнього спецпризначенця звинуватили в шпигунстві на користь РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2020

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У США колишнього спецпризначенця звинуватили в шпигунстві на користь РФ

З 1996 по 2011 рік Пітер Деббінс час від часу відвідував Росію і зустрічався зі співробітниками російської розвідки, йдеться в обвинувальному висновку. Він міг передати РФ секретні дані про спецпризначенців США.

У США спецпризначенця звинуватили в шпигунстві на користь РФ

У США спецпризначенця звинуватили в шпигунстві на користь РФ

Відставний військовослужбовець підрозділу спеціального призначення армії США, відомого як "зелені берети", заарештований за підозрою в передачі даних оперативним співробітникам російської розвідки. Про це в п'ятницю, 21 серпня, повідомили у міністерстві юстиції США.

Йдеться про уродженця Міннесоти, 45-річного Пітера Рафаеля Дзібінскі Деббінса, який, за версією слідства, з грудня 1996-го по січень 2011 року перебував у змові з агентами однієї з російських спецслужб.

У обвинувальному висновку, оприлюдненому після його арешту, повідомляється, що Деббінс заявив російській розвідці, що вважає себе "сином Росії".

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"Деббінс вважав, що Сполучені Штати занадто домінують у світі, і це необхідно виправити", - стверджують прокурори, передає агентство новин AP.

Також повідомляється, що за передану російським спецслужбам інформацію Деббінс отримував символічну платню, хоча спочатку він навіть відмовлявся від грошей. На одній із зустрічей з російською розвідкою, за даними сторони обвинувачення, він взяв в якості оплати пляшку коньяку і російську військову форму.

Згідно з судовими матеріалами, Деббінс "час від часу відвідував Росію і зустрічався" зі співробітниками розвідки.

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У 1997 році йому було присвоєно кодове ім'я "Ікар Лесніков", крім того, чоловік підписав заяву, що свідчить "про його бажання служити Росії", стверджують в мін'юсті США.

За даними американської влади, Деббінс служив у підрозділах військ хімічного захисту, після чого - в підрозділах спецпризначення.

Відставному військовому загрожує довічне ув'язнення

Чоловік підозрюється в тому, що передав російській стороні секретну інформацію про свій підрозділ, а також ідентифікував членів команди спецпризначення. За даними американських слідчих, це було зроблено для того, щоб російська сторона могла оцінити, чи варто звертатися до його товаришів по службі з метою завербувати їх.

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Під час своєї співпраці з росіянами Деббінс мав доступ до секретної, а згодом до надсекретної інформації. За даними обвинувачення, російські куратори неодноразово просили у Деббінса привезти американські військово-польові посібники. Деббінс відмовився, пояснюючи це тим, що спроба вивезти такі посібники спонукатиме співробітників міністерства національної безпеки затримати його в аеропорту та конфіскувати електронні пристрої.

Як випливає з копії обвинувального висновку, мати Пітера Деббінса народилася в СРСР, в 1997-1998 роках він жив і навчався у Росії, і в цей час познайомився в Челябінську зі своєю майбутньою дружиною. Після звільнення з лав армії США він з 2005-го по 2010 рік у Міннесоті працював на українського виробника сталі. У разі доведення провини військовому у відставці "загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення", уточнили в американському мін'юсті.

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Нагадаємо, в липні набув чинності вирок громадянину США Полу Вілану, який засуджений в РФ на 16 років за звинуваченням у шпигунстві. Вілан не визнає свою провину і називає справу проти нього провокацією російських спецслужб.

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